더 시에나 오픈 1타 차 우승

언니 고지우와 나란히 3승씩 수확

서교림 2위, 중학생 김서아 공동 4위

고지원이 국내 개막전을 제패했다.

그는 5일 경기도 여주시 더 시에나 벨루토 컨트리클럽(파72·6586야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 더 시에나 오픈(총상금 10억원) 4라운드에서 버디 2개와 보기 3개로 1오버파 73타를 쳤다. 최종 합계 13언더파 275타를 기록한 고지원은 서교림(12언더파 276타)을 1타 차로 제쳤다.

1∼4라운드 내내 1위를 놓치지 않는 와이어 투 와이어 우승을 완성했다. 지난해 8월 제주 삼다수 마스터스, 11월 에쓰오일 챔피언십에서 이어 3승을 달성했다. 이 대회 우승 상금은 1억8000만원이다.

고지원이 국내 개막전인 더 시에나 오픈 우승 직후 트로피를 들고 기뻐하고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

고지원은 16번 홀(파5)에서 약 3ｍ 버디 퍼트를 넣고 2타 차로 달아났다가 17번 홀(파3) 티샷이 벙커에 빠지면서 다시 1타 차로 쫓겼다. 마지막 18번 홀(파4)에서 서교림의 약 5ｍ 버디 퍼트가 빗나가면서 고지원의 1타 차 우승이 확정됐다. 제주도 출신 고지원은 지난해 2승을 모두 제주도 대회에서 달성했고, 이번에는 수도권 대회를 제패했다.

고지원은 우승 직후 인터뷰에서 "국내 개막전부터 좋은 결과를 가져갈 수 있어서 행복하고, 홀인원(3라운드 7번 홀)이나 육지 대회 우승이 처음이라 더 행복하다"고 환호했다. 그는 수비적인 전략을 좋아하지 않지만, 오늘 핀 위치가 어려워서 무리하지 않고 돌아가는 방향을 선택했다"며 "머리로는 '즐기자'고 생각하려고 했지만 마음은 '죽겠다'는 심경이었다"고 소감을 밝혔다.

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2004년생 고지원은 두 살 위 언니 고지우와 '자매 프로'로도 유명하다. 이번 우승으로 고지우, 고지원 모두 정규 투어 3승을 기록하게 됐다. 고지원은 "제가 우승한 것은 다 언니가 가르쳐줘서 한 것이라 언니는 6승이나 다름없다"며 "언니 성격상 (동생이 같이 3승을 한 것에 대해) 자극을 받을 텐데 같이 더 승수를 쌓으면 좋겠다"고 선의의 경쟁을 다짐했다.

중학생 아마추어 김서아가 더 시에나 오픈 4라운드 1번 홀에서 아이언 샷을 하고 있다. KLPGA 제공 원본보기 아이콘

신인 양효진이 3위(10언더파 278타)에 올랐다. 2012년생 중학생 아마추어 김서아(신성중)는 조아연과 함께 공동 4위(9언더파 279타)를 차지하는 활약을 펼쳤다. 이번 대회 초청 선수로 나온 전 세계랭킹 1위 박성현은 공동 13위(5언더파 283타)에 이름을 올렸다. 지난해 대상 수상자 유현조 공동 26위(2언더파 286타), 작년 상금왕 홍정민은 공동 53위(4오버파 292타)다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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