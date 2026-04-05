씰·씨라이언 7 등 5총 전기차 투입

비야디(BYD)코리아는 인천 소방공무원을 대상으로 전기차 사고 대응 역량 강화를 위한 전문 교육을 실시했다고 5일 밝혔다.

비야디(BYD)코리아는 인천 소방공무원을 대상으로 전기차 사고 대응 역량 강화를 위한 전문 교육을 실시했다고 5일 밝혔다. BYD코리아 AD 원본보기 아이콘

'아토 3', '씰', '씨라이언 7', '돌핀' 총 4종 승용 전기차와 전기트럭 'T4K'까지 BYD의 전기차를 투입, 다양한 차종과 사고 유형에 대응할 수 있도록 이론과 실무 중심의 교육 프로그램을 진행했다.

이론 교육에서는 BYD 브랜드 소개를 비롯해 블레이드 배터리 특성, 차종별 구조적 특징, 배터리 방전 및 침수 상황에서의 대응 방법, 고전압 차단 절차 등을 설명했다. 실습에서는 차종별 응급 식별 매뉴얼을 기반으로 실제 차량을 활용한 구조 및 구성품 확인, 고전압 차단 실습 등이 진행됐다.

BYD는 배터리 전문기업에서 출발해 글로벌 전기차 시장에서 LFP(리튬인산철) 기반 전동화 기술을 지속 발전시켜 온 기업이다. 자체 개발한 '블레이드 배터리'를 통해 높은 안전성과 내구성을 입증해 왔다.

BYD코리아는 이번 교육을 통해 축적된 전기차 구조 및 배터리 기술 노하우를 소방 현장과 공유함으로써 전기차 사고 대응 역량 향상에 기여한다는 설명이다.

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BYD코리아 관계자는 "'안전이 최고의 가치'라는 그룹 슬로건을 발표할 만큼 고객 안전을 최우선으로 과제로 삼고 있다"며 "언제나 고객이 안심하고 차량을 경험할 수 있도록 소방안전 세미나 등 안전 관련 활동에 적극적인 지원을 이어갈 것"이라고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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