대통령 당무개입 오해 불식 취지

"기존 설치된 현수막·명함은 가능"

더불어민주당이 6·3 지방선거 후보자 경선 과정에 이재명 대통령의 취임 전 사진과 영상을 사용하지 못하도록 지침을 내리자 당내에서 거센 반발이 일었다.

이재명 대통령이 지난 2일 서울 여의도 국회에서 열린 제433회국회(임시회) 제4차 본회의에서 중동 사태 대응을 위한 추가경정예산안에 대한 시정연설을 마치고 퇴장하며 국민의힘 의원들과 인사를 하고 있다. 2026.4.2 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

지난 4일 민주당은 조승래 사무총장 명의로 경선 후보자들에게 "이 대통령이 취임하기 전 촬영된 영상과 사진을 홍보에 활용하는 행위를 금지한다"고 공문을 보냈다.

공문에서 "지침을 무시하는 경우 강력한 조치가 발생할 수 있음을 안내한다"며 "취임 전 시점의 영상이라 해도 대통령의 당무 개입 의혹으로 이어질 수 있을 뿐 아니라, 대통령의 정치적 중립 위반 논란을 촉발할 소지가 매우 큰 사안"이라고 설명했다. 당의 엄격한 지침에 일부 친명계 후보들 사이에서 불만이 이어졌다.

경기도지사 경선 후보인 한준호 의원은 페이스북을 통해 "중앙당의 취지는 충분히 이해한다"면서도 "원칙은 지키되 현장의 시간과 준비도 함께 고려해 달라. 모든 후보자가 수용할 수 있는 일관되고 합리적인 기준을 마련해 달라"고 요청했다.

이에 당은 재차 공문을 보내며 "기존에 설치된 외벽 현수막과 후보자들이 사용 중인 명함 등의 홍보물을 사용할 수 있다"면서도 "취임 전 상임선대위원장, 국회의원 등 신분으로 특정 후보자를 응원하거나 친소관계를 보이는 영상, 사진 등의 매체 사용을 금지해 대통령의 당무 개입 논란을 없애자는 것"이라고 재차 강조했다.

강득구 최고위원은 페이스북을 통해 "최고위원회의를 통해 문제를 강하게 공식 제기하겠다"며 "지침을 즉각 철회하라"고 공개적으로 요구했다.

그는 "취임 이전에 찍은 사진이 어떻게 현직 대통령의 당무 개입이 되나"라며 "스스로 최고 무기에 왜 족쇄를 채우나"라고 물었다. 이어 "여당이 스스로 최고의 선거운동 자산을 봉인한 사례는 역사상 없었다"며 "지침은 최고위원회에서 단 한 번도 논의된 바가 없다"고 반발했다.

강 최고위원은 "업체와 견적까지 마치고 디자인, 인쇄를 목전에 둔 후보들에게 갑작스럽게 철회 공문을 내려보낸 것은 현장의 혼란을 자초한 것이며 반발이 큰 것은 당연하다"고 비판했다.

조 사무총장은 기자간담회에서 의원들의 반발에 대해 "무엇이 문제가 되는지 이해할 수 없다"며 "대통령과 함께해온 정치 여정에 대해서 유권자들에게 알리는 것은 당연하지만, 그것이 나를 지지하는 것처럼 오인되게 하는 것은 차원이 다른 문제 아니겠나"라고 전했다.

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그는 "4년 전에 보낸 축하 동영상과 2년 전에 보낸 축전을 마치 지금 보낸 것처럼 (홍보)하면 유권자도, 당원들도 혼란스러울 것이고 대통령에게 누가 되는 거 아니겠나"라며 "최고위의 논의나 의결을 거칠 사항은 아니라고 본다"고 선을 그었다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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