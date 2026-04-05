부산서 '제13회 기브앤 레이스' 개최

2만명 참가·기부금 10억2000만원

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 5일 부산시에서 개최된 기부 문화 확산 달리기 행사 '제13회 메르세데스-벤츠 기브앤 레이스'가 시민 2만명이 참가한 가운데 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 5일 부산시에서 개최된 기부 문화 확산 달리기 행사 '제13회 메르세데스-벤츠 기브앤 레이스'가 시민 2만명이 참가한 가운데 성황리에 마무리했다고 밝혔다. 메르세데스-벤츠 코리아 AD 원본보기 아이콘

2017년 시작한 이 행사는 참가비 전액이 참가자 명의로 기부된다. 올해는 기본 참가비 5만원 외 자발적으로 추가 기부가 가능한 '스페셜 기부' 프로그램을 도입, 총 10억2000여만원의 역대 최대 기부금을 조성했다. 청소년을 위한 아동보호전문기관 및 문화시설 조성과 스포츠 유망주 장학사업 지원 등에 사용될 예정이다.

이번 행사를 포함해 누적 참가자 약 16만 5천 명, 누적 기부금 약 86억원을 기록했다.

올해 참가자들은 부산광역시를 비롯해 서울특별시, 경기도 등 전국 각지에서 모여 벡스코 야외광장을 출발해 광안대교를 지나 광안리 해수욕장까지 이어지는 코스를 달리며 나눔 문화 확산에 동참했다.

박형준 부산시장, 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 의장(메르세데스-벤츠 코리아 대표), 이훈규 사회복지법인 아이들과미래재단 이사장 등을 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

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메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 5일 부산시에서 개최된 기부 문화 확산 달리기 행사 '제13회 메르세데스-벤츠 기브앤 레이스'가 시민 2만명이 참가한 가운데 성황리에 마무리했다고 밝혔다. 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 마티아스 바이틀 의장(오른쪽 첫번째), 부산MBC 최병한 사장(오른쪽 세번째), 사회복지법인 아이들과미래재단 이훈규 이사장(오른쪽 다섯번째), 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 이상국 위원(왼쪽 첫번째), 이은정 위원(왼쪽 두번째), 컬럼비아스포츠웨어코리아 제프 맥파이크 대표(왼쪽 세번째), 부산광역시 박형준 시장(왼쪽 다섯번째). 메르세데스-벤츠 코리아 원본보기 아이콘

바이틀 의장은 "기브앤 레이스는 많은 분의 자발적인 참여가 모여 더 큰 나눔의 가치를 만들어가는 의미 있는 사회공헌활동으로 자리매김하고 있다"며 "매년 보내주시는 관심과 참여가 아동과 청소년이 보다 안전한 환경에서 성장할 수 있는 실질적인 변화로 이어지고 있는 만큼, 앞으로도 지속적인 지원을 통해 나눔 문화 확산 및 미래세대를 위한 사회적 안전망 형성에 기여해 나가겠다"고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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