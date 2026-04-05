“지난 50년 성과 위에 더 큰 미래”

창업주 김종희 정신 재조명

북일학원 100년 비전 제시

김승연 한화그룹 회장이 충남 천안에서 열린 북일학원 개교 50주년 기념행사에 참석해 재학생들을 격려하며 미래 인재 양성의 중요성을 강조했다.

4일 김승연 회장이 북일고 개교 50주년 기념 행사에 참석해 인사하고 있다. 한화그룹 AD 원본보기 아이콘

5일 한화그룹에 따르면 김 회장은 4일 오전 충남 천안 북일고등학교에서 열린 ‘북일고 개교 50주년 기념행사’에 참석해 기념사를 통해 “국가 인재양성의 요람으로 성장한 북일학원의 새로운 100년을 만들어가자”고 밝혔다.

김 회장은 1981년부터 2014년까지 북일학원의 제2대 이사장을 맡아 학교 발전을 이끌며 북일고와 북일여고가 명문 사학으로 자리 잡는 데 기여했다.

이날 김 회장은 북일학원 설립자인 김종희 회장의 동상을 찾아 참배하고 건학 정신을 기렸다. 김종희 회장은 1976년 “학교 교육은 국가 백년대계의 근본적 초석이 된다”는 신념 아래 장학금을 기부해 북일고를 설립했다.

김종희 회장은 어려운 환경에서도 교육의 기회를 얻었던 경험을 바탕으로, 경제적 여건과 관계없이 학업에 전념할 수 있는 교육 환경 조성에 힘썼다. 당시 북일고는 대학교 수준의 최신 시설을 갖추며 주목받았다.

김 회장은 방명록에 “국가 인재양성의 뜻을 이어온 50주년을 기념하며 배움과 성장의 열정이 가득한 북일 100년의 미래를 만들자”고 남겼다. 이어 재학생과 교직원들과 함께 학교 50년 기록 영상을 시청했다.

기념사에서 김 회장은 “현암께서 만들고 키우신 숭고한 ‘불꽃’이 지금도 뜨겁게 타오르고 있음을 확인했다”며 “지난 50년의 성과를 바탕으로 선배들이 이룬 북일이라는 거인의 어깨 위에서 더 넓은 세상을 바라보며 미래를 이끌어갈 리더로 성장해주길 바란다”고 말했다.

이날 행사에는 김옥선 북일고 교장, 변서진 북일고 학생회장, 윤세윤 북일여고 교장, 이세은 북일여고 학생회장 등 학교 관계자와 김문기 총동문회장, 김재웅 개교 50주년 준비위원을 비롯해 재학생, 교직원, 동문 등 약 1300명이 참석했다. 행사는 재학생과 교사로 구성된 오케스트라 및 현악 축하공연에 이어 교가 제창으로 마무리됐다.

1976년 설립된 북일학원은 현재 북일고와 북일여고를 포함해 총 60학급, 1697명의 재학생과 201명의 교직원을 보유하고 있다. 지난 50년간 약 2만4000명의 졸업생을 배출하며 각계에서 활약하고 있다.

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김 회장은 “북일의 정신과 전통을 바탕으로 미래 100년을 향한 새로운 도약을 이어가야 한다”고 강조했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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