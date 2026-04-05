호남대학교 대학일자리플러스센터는 최근 '2026학년도 학과별 직무동아리' 참가 학생들을 대상으로 오리엔테이션을 실시했다. 호남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

호남대학교 대학일자리플러스센터는 최근 '2026학년도 학과별 직무동아리' 참가 학생들을 대상으로 오리엔테이션을 실시했다고 5일 밝혔다.

'학과별 직무동아리'는 동일 직무에 관심을 가진 재학생들이 모여 직무 관련 정보를 공유하고, 직무 이해도를 높이며 진로를 구체화할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 특히 1학년부터 4학년까지 선후배가 함께 참여하는 구조로 운영되어 자연스러운 멘토링과 협업을 통한 취업역량 강화가 기대된다.

올해 직무동아리는 경찰행정학과를 비롯해 총 10개 학과가 선정됐으며, 오는 11월 27일까지 약 8개월간 운영된다. 각 동아리에는 최대 70만원의 운영비가 지원되며, 직무 관련 멘토링 특강, 기업탐방, 직무 스터디 등 월 2회 이상의 다양한 활동이 진행될 예정이다.

이를 통해 학생들은 자기주도적인 학습과 활동을 바탕으로 실질적인 직무 이해도를 높이고, 취업 준비에 필요한 역량을 체계적으로 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

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김은아 센터장은 "직무동아리는 학생들이 스스로 진로를 설계하고 성장할 수 있는 중요한 기반"이라며 "동아리 활동을 통해 축적된 경험이 실제 취업 경쟁력으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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