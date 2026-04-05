시, ‘2026 화도사랑 愛 바자회’ 성료

주민 참여 기반 소통과 나눔의 장 마련

경기 남양주시는 지난 4일 화도읍 마석광장에서 지역 커뮤니티 '화도사랑'이 주관한 '2026 화도사랑 愛 바자회'를 열고 주민과 함께 나눔과 소통의 장을 마련했다고 5일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 4일 화도읍 마석광장에서 지역 커뮤니티 '화도사랑'이 주관한 '2026 화도사랑 愛 바자회'에 참석해 주민들과 소통하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 바자회는 지역 주민 간 교류를 확대하고 공동체 의식을 높이기 위해 추진됐다. 이웃 간의 정을 나누는 참여형 행사로 진행돼 지역사회에 따뜻한 분위기를 확산하는 데 중점을 뒀다.

행사에서는 전 세대를 아우르는 다채로운 프로그램이 운영됐다. △키다리아저씨 이벤트 △페이스 페인팅 △추억의 먹거리 나눔 프로그램은 가족 단위 방문객의 관심을 끌었다. 아울러 지역 의료진이 참여한 '건강 및 의료 상담' 프로그램도 함께 진행돼 큰 호응을 얻었다.

이번 행사는 화도사랑 자원봉사대, 사회복지법인 호세아동산, 다솜회 봉사모임, 굿윌스토어 마석점이 공동 주최했다. 여기에 신협 마석점과 관내 기업인 라온스토리, ㈜윈텍 등의 후원이 더해져 나눔의 의미를 더욱 확산했다.

주광덕 남양주시장이 지난 4일 화도읍 마석광장에서 지역 커뮤니티 '화도사랑'이 주관한 '2026 화도사랑 愛 바자회'에 참석해 주민들과 소통하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

행사에 참석한 주광덕 남양주시장은 "이번 바자회가 주민 간 따뜻한 마음을 나누는 소중한 계기가 됐다"며 "아이들이 부모님과 함께 나눔의 가치를 배우는 뜻깊은 추억이 됐길 바란다"고 전했다.

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한편, 이날 발생한 판매 수익금은 지역사회 나눔 활동 및 복지 사각지대에 놓인 어려운 이웃을 돕는 데 사용될 예정이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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