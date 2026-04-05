고양시, 글로벌 통역봉사단 본격 가동

이동환 시장, 생활체육 현장도 직접 챙겨

이동환 고양특례시장이 지역 내 글로벌 역량 강화와 생활체육 활성화를 위한 현장 행보에 나섰다.

이동환 고양특례시장이 지난 4일 고양시자원봉사센터 덕양분소에서 '고양특례시 글로벌 통역봉사단 발대식'에서 축사를 하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장이 지난 4일 고양시자원봉사센터 덕양분소에서 '고양특례시 글로벌 통역봉사단 발대식'에서 축사를 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

경기 고양특례시는 지난 4일 고양시자원봉사센터 덕양분소에서 '고양특례시 글로벌 통역봉사단 발대식'을 개최했다고 5일 밝혔다.다.

이날 발대식에 참석한 이동환 시장은 봉사단원들에게 위촉장을 수여하고 축사를 통해 봉사단의 활약을 응원했다. 이 시장은 "고양시가 글로벌 도시로서의 위상을 높이는 데 통역봉사단의 역할이 매우 중요하다"며 "자부심을 가지고 활동해 달라"고 당부했다.

이동환 시장은 5일 능곡 배드민턴클럽에서 열린 '한마음축제 및 회장 이·취임식' 현장을 찾았다.

이동환 고양시장이 5일 능곡 배드민턴클럽에서 열린 '한마음축제 및 회장 이·취임식'에서 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양시장이 5일 능곡 배드민턴클럽에서 열린 '한마음축제 및 회장 이·취임식'에서 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이 시장은 이·취임식에서 새롭게 취임하는 회장에게 축하의 인사를 전하고 그동안 클럽 발전을 위해 헌신해 온 이임 회장의 노고를 격려했다. 또한 행사에 참여한 동호인들과 소통하며 대회의 성공적인 개최를 기원했다.

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이동환 시장은 축사를 통해 "배드민턴은 시민들의 건강과 활력을 책임지는 대표적인 생활체육"이라며 "동호인들이 더 좋은 환경에서 운동할 수 있도록 고양시도 지속적인 관심을 기울이겠다"고 밝혔다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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