코스피 지수가 호르무즈 통항 기대감에 장 초반 3%대 반등한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 2026.4.3 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

글로벌 투자은행(IB)들이 우리나라 물가 전망치를 대폭 상향 조정했다. 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국의 물가상승률 전망치를 2.7%로 0.9%포인트 끌어올린 것을 시작으로 눈높이를 줄줄이 높이는 흐름이다. 중동발 에너지 쇼크 충격파로 정부의 물가 목표치(2.1%)보다 높은 물가 상승세가 불가피할 전망이다.

5일 국제금융센터에 따르면, 해외 주요 IB 8곳이 제시한 올해 소비자물가 상승률 전망치는 지난 2월 말 평균 2%에서 3월 말 2.4%로 0.4%포인트 높아졌다.

한국은행이 지난 2월 제시한 전망치(2.2%)보다 0.2%포인트 높다. 뱅크오브아메리카(2.1%)와 UBS(2%)를 제외한 나머지 IB 6곳이 모두 전망치를 2% 중반대로 높였다. 바클리는 1.9%에서 2.5%로, 씨티는 1.9%에서 2.6%로, 골드만삭스는 1.9%에서 2.4%로, JP모건은 1.7%에서 2.6%로, HSBC는 2.1%에서 2.3%로, 노무라는 2.1%에서 2.4%로 각각 상향 조정했다.

IB들 가운데 가장 높은 전망치인 2.6%를 제시한 JP모건은 지난 2일 보고서에서 "중동발 에너지 가격 충격이 아직 데이터에 완전히 반영되지 않았다"며 "정부의 물가 안정화 조치가 어느 정도 효과를 낸 것으로 보인다"고 평가했다.

그러면서 "4월 소비자물가 상승률이 약 2.6%에 이를 것"이라며 "중동 상황이 실질적으로 개선되지 않는다면 5∼9월에는 3%를 웃돌 것으로 예상한다. 그 이후의 전망은 불확실성이 매우 큰 상황"이라고 덧붙였다.

역시 2.6%를 제시한 씨티도 같은 날 보고서에서 "4월 소비자물가 상승률 전망치를 잠정적으로 2.8%로 가정하고 있다"며 "유류세 인하와 최고가격제에도 소매 휘발유 가격이 오를 것으로 보기 때문"이라고 말했다. 씨티는 고유가 등의 영향으로 "올해 4∼9월 소비자물가 상승률이 대체로 2.8∼3.3% 수준에 머무를 가능성이 크다"고 내다봤다.

주요 기관들이 물가 상승률 전망치를 상향 조정한 이유는 중동발 에너지 쇼크를 피하기는 어렵기 때문이다. 국제유가 상승분의 물가 파급이 3~6개월에 걸쳐 나타나는 시차를 감안한다면 에너지 쇼크는 이제부터 시작이라는 지적이 나온다.

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원달러 환율도 물가 상승세를 증폭시키는 변수다. 원달러 환율은 지난달 19일 주간거래 종가 기준으로 금융위기 이후 처음 1500원선을 넘긴 뒤 지난주까지 1510~1530원대에서 등락하는 불안한 흐름을 이어가고 있다. 환율 상승은 석유류뿐만 아니라 농축수산물·가공식품 수입물가에 광범위한 영향을 가하게 된다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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