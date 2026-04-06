불황 속에서 탄생한 소비 구조, 무한리필

'도덕적 해이' 무단 반출로 자영업자 한숨

불황에서 질서 문제로…소비 윤리 '흔들'

"10ℓ짜리 김치통에 돈가스 26장을 꽉꽉 채워 넣어 가져가려다 걸린 사람도 있어요."

지난 1일 낮 서울 구로디지털단지역 인근의 한 식당은 점심을 맞아 몰려든 직장인 100여명으로 발 디딜 틈이 없었다. 해가 지면 호프집이지만, 점심에는 인당 8000원에 돈가스와 짬뽕, 탕수육, 각종 나물을 무제한으로 제공한다. 밀려드는 손님들과는 별개로 매니저 강푸른씨(33)의 표정은 복잡했다. 벽에 붙은 '최근 지속적으로 음식을 몰래 반출하려다 적발되는 사례가 발견되고 있다'는 경고문이 그의 심경을 대변했다. 강씨는 "며칠 전 30대 남성이 돈가스 17장을 등에 넣고 나가다가 등이 너무 툭 튀어나와 있어 잡았다"며 "이런 일이 한두 번이 아니다"라고 토로했다.

지난 1일 오후 서울 구로구의 한 뷔페형 식당 입구에 음식 무단반출을 경고하는 안내문이 붙어 있다. 안내문에는 김치통에 돈가스 26장을 담아간 사례 등 업주의 고충이 담겼다. 박호수 기자 AD 원본보기 아이콘

가파른 외식 물가 상승으로 일정 금액을 낸 뒤 양껏 먹을 수 있는 무한리필 식당이 소비자의 선택지로 떠올랐다. 업주는 인건비를 줄이고 소비자는 외식비를 아끼는 상생 모델로 운영되는 구조지만, 음식 무단반출 등 문제도 잇따르고 있다.

6일 한국소비자원 가격정보종합포털에 따르면 올해 2월 서울 지역 김밥 한 줄 가격은 3800원으로, 1년 새 7.4% 올랐다. 칼국수(9962원)·삼계탕(1만8154원)도 각각 5.3%·4.7% 뛰었다. 서민 메뉴로 여겨지던 비빔밥은 1만1615원, 냉면은 1만2538원으로 집계됐다. 최근 중동 사태에 따른 고유가·고환율 여파가 더해지며 물가 불안이 장기화할 거란 분석도 나오고 있다.

주머니 사정이 팍팍해진 젊은 층 사이에선 저렴한 식당 정보를 공유하는 '거지맵'이 유행하고, 저녁 장사만으로 수지를 맞추기 어려운 호프집 등은 점심 장사를 병행하는 추세다. 직장가인 구로동·가산동 일대에선 이런 뷔페형 밥집이 건물마다 1~2개씩 생길 정도로 급증했다.

지난 1일 오후 서울 구로구의 한 호프집에서 직장인들이 점심 8000원 무한리필 뷔페를 이용하기 위해 음식을 담고 있다. 박호수 기자 원본보기 아이콘

불황 속에 무한리필을 앞세운 뷔페형 밥집의 규칙은 자율적인 이용 질서다. 그러나 그 빈틈을 노린 도덕적 해이가 무단 포장·반출이라는 일탈 행위로 나타나고 있다. 가산디지털단지역 인근에서 한식 뷔페를 운영하는 정인숙씨(59)는 "단골이 커다란 배달 용기를 챙겨 와 나물을 쓸어 담다 걸린 적도 있다"며 "배신감에 손이 떨렸다"고 말했다. 그러면서 "경찰서에 가자고 해도 사과 한마디 없이 '혼자 살아서 저녁에 먹으려 했다'고 우겨대니 미칠 노릇"이라고 덧붙였다.

음식을 몰래 빼돌리는 손님은 20대부터 70대까지 연령을 가리지 않는다. 이렇다 보니 업주들 사이에선 여러 매장을 돌며 상습적으로 반출을 시도하는 손님 정보가 공유되기도 한다. 반찬 등을 무제한으로 제공하는 식당이어도 무단 반출은 명백한 범죄로, 절도죄로 처벌받을 수 있다.

업주들이 더 민감한 이유는 아슬아슬한 박리다매형 수익 구조에 있다. 강씨는 "인당 1000원 남짓 남는 장사"라며 "사정이 어려운 분은 마감 이후 오시면 무료로 대접하겠다고 공지까지 했지만, 도움을 요청하는 이는 없고 몰래 가져가는 사람들만 늘어 허탈하다"고 한숨을 내쉬었다.

외식 업계는 매출이 늘어도 수익은 줄어드는 불황형 성장의 늪에 빠져 있다. 지난해 농림축산식품부와 한국농촌경제연구원의 외식업체 경영실태조사에 따르면 2024년 기준 외식업체당 연평균 매출액은 2억5526만원으로, 2021년 대비 41.1% 증가했다. 그러나 같은 기간 영업이익률은 12.1%에서 8.7%로 떨어졌다. 재료비·인건비 등 영업비용이 매출보다 더 빠르게 상승한 탓이다.

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전문가는 음식 무단 반출처럼 왜곡된 소비 행태가 외식업 전반의 취약성을 더 악화할 수 있다고 지적한다. 김시월 건국대 소비자학과 교수는 "불황이 만들어낸 새로운 소비 구조가 다시 질서 문제로 번지며 자영업자의 생존권을 위협하고 있다"며 "가성비 소비가 확산하는 상황에서 발생한 도덕적 해이가 결국 상생의 질서를 무너뜨리는 서글픈 현실을 보여준다"고 진단했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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