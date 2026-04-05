움직이기 편해서 선택한 비행기 통로 자리…"감염 경고" 날린 전문가

타인 접촉 많아 감염 위험 올라가

화장실 이용 등이 쉬워 많은 사람이 선호하는 비행기 통로 좌석이 실은 세균 감염 위험이 가장 높은 곳이라는 전문가의 경고가 나왔다.

최근 미국 매체 허프포스트 등은 기내에서 세균 노출 가능성이 가장 큰 좌석으로 통로 쪽 좌석이 꼽힌다고 보도했다. 자로드 폭스 올랜도 헬스 감염병 전문의는 "복도 좌석은 화장실을 이용할 때 편리하지만, 기내를 이동하는 여러 사람과 밀접하게 접촉할 가능성이 커진다"라고 설명했다.

에모리 대학교 조사 결과에 따르면 승객의 40%는 비행 중 한 번 이상 자리에서 일어나 이동하며, 약 20%는 두 번 이상 움직이는 것으로 나타났다. 최소 한 번 이상 자리를 떠난 경우는 창가 좌석이 평균 43%, 중간 자리가 62%, 복도 쪽이 80%로 나타났다. 이 과정에서 기침이나 재채기에서 나온 병원균이 퍼질 수 있으며, 통로를 오가거나 스쳐 지나가면서 확산할 가능성이 있다.

또 젠 코들 가정의학과 전문의는 "자신이 팔걸이를 만지면서 세균이 옮겨갈 수 있고, 난기류 때 다른 승객들이 화장실로 이동하며 팔걸이를 잡으면 세균이 전파될 수 있다"라고 설명했다.

실제로 2015년 실시된 기내 위생 연구에 따르면 좌석에 부착된 식사용 접이식 테이블(트레이 테이블)에서 1제곱인치당 무려 2155CFU(세균 집락 형성 단위)의 박테리아가 검출됐다. 이는 가정집 화장실 변기 시트(127CFU)보다 훨씬 높고 기내 화장실 물 내림 버튼보다도 약 8배나 많은 수치다. 앞 좌석 등받이 주머니(시트 포켓) 또한 치명적인 병원균인 슈퍼박테리아(MRSA)가 최대 일주일까지 생존할 수 있는 기내에서 가장 더러운 곳 중 하나로 꼽혔다. 앞선 승객들이 코를 푼 휴지나 기저귀 등을 넣어두는 경우가 많기 때문이다.

전문가들은 기내 감염 예방을 위해 기본적인 위생 수칙을 철저히 지킬 것을 당부했다. 식사 전이나 보안 검색 후 손을 씻거나 손 소독제를 사용하는 것이 중요하다고 강조했다. 트레이 테이블과 팔걸이, 안전벨트 버클 등을 살균 티슈로 닦는 것도 효과적이다. 얼굴은 되도록 만지지 말고 필요하면 마스크를 착용하는 것이 좋다. 몸 상태가 좋지 않을 경우 탑승을 자제하고 충분한 수분 섭취로 탈수를 예방해야 한다. 비행을 마친 뒤에는 옷을 갈아입는 것이 권장된다.

애슐리 드루스 휴스턴 메소디스트 감염 예방 책임자는 "면역 저하자나 심장·폐 질환이 있는 승객은 감염 시 위험이 더 크므로 이러한 수칙을 더욱 엄격히 지켜야 한다"라고 당부했다.

한편 전문가들은 상대적으로 안전한 좌석으로 창가 쪽을 지목했다. 드루스 박사는 "연구 결과 창가 좌석이 감염 예방 측면에서 가장 안전한 것으로 나타났다"라고 밝혔다. 코들 박사도 화장실에서 먼 창가 좌석을 추천하며 "이 좌석은 같은 줄 승객 외의 접촉이 적고 팔걸이를 만지는 사람도 드물며, 화장실을 오가는 사람들과 마주칠 가능성이 작다"라고 덧붙였다.

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다만 좌석 위치만으로 감염 위험이 사라지는 것은 아니다. 폭스 박사는 "어느 좌석에 앉든 세균에 감염될 수 있으며, 보통 가까운 곳에 앉은 사람이 가장 큰 위험 요소"라고 지적했다. 드루스 박사도 "질병 전파에서 가장 중요한 요소는 옆자리에 감염자가 있는지이며, 그다음으로 앞뒤 좌석이 영향을 준다"라고 부연했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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