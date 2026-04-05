LG유플러스, 유심 무료 교체 사전 안내…"안내문자 1068만건 발송"

LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,610 전일대비 280 등락률 +1.83% 거래량 216,832 전일가 15,330 2026.04.06 11:15 기준 관련기사 LG유플, 황금연휴 5월 로밍패스 데이터 최대 2배 상향 "임직원 사회공헌 확대"…LG유플러스, 나눔마일리지 개편 [IT카페]"SKT와 달라야 하는데…" 유심 교체 앞 분주한 LG유플러스 전 종목 시세 보기 가 전 고객 대상 유심 업데이트 및 무료 교체를 앞두고 사전 안내를 확대하고 있다.

LG유플러스는 지난 3일까지 전 고객 대상 유심 업데이트 및 무료 교체와 관련해 1068만건의 고객 안내 문자를 발송했다고 5일 밝혔다. 이는 전체 고객의 64.1%에 달하는 수치다.

LG유플러스는 지난달 30일부터 고객들에게 문자 메시지를 통해 유심 업데이트 및 무료 교체 관련 안내를 순차 발송하고 있다. 오는 6~7일에는 일반 이동통신(MNO) 고객 480만 명과 알뜰폰(MVNO) 고객 118만명 등 총 598만명에게 추가 안내 문자를 발송할 예정이다.

이번 안내는 고객들이 유심 업데이트와 무료 교체 절차를 사전에 이해하고 본인 상황에 맞는 조치를 원활하게 받기 위해 진행됐다. LG유플러스는 문자 안내와 함께 홈페이지를 통해 관련 절차와 유의사항도 안내하고 있다.

유심 업데이트는 오는 13일부터 U+one 앱 또는 LG유플러스 홈페이지를 통해 매장 방문 없이 간편하게 조치할 수 있다. 매장에서 유심 업데이트나 유심 무료 교체를 희망하는 고객은 오는 8일부터 U+one 앱 또는 홈페이지 내 '매장 방문 예약' 서비스를 통해 사전 예약 후 방문하면 편리하게 교체할 수 있다. 고객별 업데이트 또는 교체 여부 대상 확인은 오는 8일 U+one 앱 또는 홈페이지에서 확인 가능하다.

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LG유플러스 관계자는 "고객들이 유심 관련 조치를 불편 없이 이용할 수 있도록 문자 안내와 상담, 현장 준비를 함께 진행하고 있다"며 "충분한 유심 물량 확보와 안정적인 배송, 정확한 안내를 통해 고객 보호 조치를 차질 없이 이어가겠다"고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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