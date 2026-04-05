넷플릭스 드라마 공개 후 해외 관광객 급증

주택가 침입·교통 혼잡 등 주민 피해 확산

애니메이션 '슬램덩크'로 유명한 일본 가나가와현 가마쿠라시가 이번에는 한국 드라마 촬영지로 주목받으며 '오버투어리즘(Overtourism)'으로 몸살을 앓고 있다.

현지 매체 아사히신문은 지난달 31일 "가마쿠라는 이미 오버투어리즘과 싸우고 있지만, 한국 드라마로 인해 또 하나의 과밀 관광 명소를 떠안게 됐다"고 보도했다. 오버투어리즘은 관광지에 관광객들이 과도하게 몰려들면서 부작용이 발생하는 현상을 말한다.

넷플릭스 드라마 ‘이 사랑 통역 되나요?’에 등장한 가마쿠라. 넷플릭스 AD 원본보기 아이콘

가마쿠라는 지난 1월 넷플릭스를 통해 공개된 드라마 '이 사랑 통역 되나요?'의 주요 촬영지로 등장했다. 이 작품은 일본을 비롯해 이탈리아, 캐나다 등 다양한 국가를 배경으로 촬영됐다.

특히 고쿠라쿠지역과 고료신사 일대에서 촬영된 장면이 화제가 되면서 한국을 비롯해 인도네시아, 미얀마 등 해외 관광객의 방문이 급증한 것으로 전해졌다.

그러나 드라마에 등장하는 명소 중 일부가 일반 주택가 인근 철도 건널목이라는 점에서 문제가 불거지고 있다. 한적했던 지역에 관광객이 몰리면서 교통 혼잡과 소음, 무단 촬영 등 주민 피해가 이어지고 있는 것이다. 실제로 차량 통행이 어려울 정도로 인파가 몰리거나, 사유지 침입과 쓰레기 투기 등 민원이 잇따르는 상황이다.

가마쿠라는 이미 '슬램덩크'의 배경으로 유명해진 가마쿠라코코마에역 철길 일대에서 오버투어리즘 문제를 겪어왔다. 관광객의 도로 점거, 노상 배뇨, 쓰레기 문제, 무단 촬영 등으로 주민 생활이 침해된 사례가 있었다.

가마쿠라코코마에역은 애니메이션 ‘슬램덩크’에 등장해 세계적인 명소가 됐다. 유튜브 영상 캡처 원본보기 아이콘

지자체는 2017년부터 안내 표지판 설치와 경비 인력 배치 등 대응에 나섰고, 최근에는 '촬영 금지' 및 다국어 안내문을 확대하는 등 대책을 강화했다. 드라마 촬영지에도 한국어·영어·일본어 안내문을 배포하며 대응에 나섰다. 그러나 관광객 증가 속도를 따라잡기에는 역부족이라는 지적이 나온다.

영국 매체 파이낸셜타임스는 일부 관광객의 무질서한 행동이 지속되면서 일본 사회관계망서비스(SNS)에서 오버투어리즘을 넘어 '칸코 코카이(관광객 공해)'라는 표현까지 등장했다고 전했다.

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한편 오버투어리즘 현상에 시달리는 대표적인 지역으로는 이탈리아 베네치아, 스위스의 알프스 등이 있다. 이들 지역은 관광객 제한을 위해 각종 세금을 부과하려는 움직임을 보이고 있다. 국내에서는 제주도와 서울 북촌 한옥마을·이태원, 전주한옥마을 등이 오버투어리즘을 겪는 대표적인 곳이다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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