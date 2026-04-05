오세훈 시장, 5일 비상대책회의 개최

정부지원금, 수도권 주민에 덜 지급 지적

"부족한 부분 서울시가 직접 채우겠다"

서울시가 4~6월 기후동행카드 사용자 중 신청자에 한해 월 3만원 페이백을 제공한다.

오세훈 서울시장은 5일 오전 시장 집무실에서 '중동상황 관련 비상경제대책회의'를 열고 중동사태 장기화로 인한 생계 안정화 대책을 논의했다.

오세훈 서울시장이 5일 오전 집무실에서 서울시민 생활 불안 감소와 생계 안정화 대책 점검을 위한 '중동상황 관련 비상경제대책회의'를 주재하고 있다. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 가용할 수 있는 재원을 최대한 확보하고 시의회와 협의 후 추가경정예산을 신속하게 편성하기로 했다. 아울러 동원 가능한 행·재정적 수단을 통해 시민 부담 감소에 역량을 집중한다.

구체적으로 4월부터 6월까지 3개월 동안 대중교통 무제한 이용 기후동행카드에 대한 월 3만원 페이백을 제공한다. 에너지 수요와 교통비 부담을 동시에 해결하기 위한 취지다. 4월 한 달간 기후동행카드 신규가입자에게는 10%를 추가로 환급할 계획이다.

원가 상승, 소비 위축 등으로 압박을 받는 소상공인을 위한 자금 지원, 판로 확대, 소비 촉진 방안을 마련한다. 수출 중소기업에는 긴급 물류비, 수출보험 등 현실적인 지원을 제공하기로 했다.

그러면서 오 시장은 정부의 '고유가 피해지원금'에 대해선 수도권 주민은 비수도권보다 적게 지급된다는 점을 지적했다. 그는 "높은 주거비와 교통비 부담에 어려움을 겪고 있는 수도권 도시 서민의 삶을 충분히 반영하지 못했다"고 말했다.

이어 "이 간극을 그대로 보고 있을 수 없다. 부족한 부분은 서울시가 직접 채우겠다"며 "서울시의 지원 방향은 단순히 현금지원이 아니라 시민이 매일 체감하는 부담을 낮추는 구조로 만드는 것"이라고 밝혔다.

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오 시장은 "위기 대응은 속도가 생명이며, 현장에서 체감되지 않는 대책은 의미가 없다"면서 "시민의 삶을 지키는 일에 한 치의 공백이 없도록 끝까지 점검하고 집행하라"고 지시했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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