공군 협력 속 환상 코스 운영, 가족 단위 참여 확대

하프·10km·5km 종목별 경쟁 속 축제 분위기

'2026년 진주 남강 마라톤대회'가 5일, 공군교육사령부와 남강 일원에서 시민과 전국 마라토너들의 뜨거운 열기와 함께 성황리에 열렸다.

경남일보(대표 고영진)가 주최·주관하고 진주시와 경상남도, 진주교육지원청, 진주경찰서, 진주소방서, 진주시체육회, K-water 남강댐지사가 후원한 이번 대회는 지역민의 건강증진과 화합을 도모하는 축제의 장으로 펼쳐졌다.

이번 대회에는 총 6000여 명의 건각들이 참가해 하프, 10km, 5km 등 3개 종목에서 각자의 기량을 펼쳤다. 본격적인 대회에 앞서 진행된 공군 의장대의 절도 있는 시범 공연은 현장 분위기를 고조시켰으며, 하프 코스 출발에 맞춘 공군 특수 비행팀 '블랙이글스'의 화려한 축하 비행은 참가자들에게 잊지 못할 장관을 선사했다.

이번 행사에는 일반 참가자뿐만 아니라 공군 장병 550여 명과 가족 단위 참가자가 많아 화합의 의미를 더했다. 참가자들은 공군교육사령부를 출발해 진주의 자랑인 남강 자전거도로를 따라 달리며 봄의 정취를 만끽했다.

또한 장애인 30여 명에게 참가비 및 별도 천막을 제공하는 등 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 화합의 장을 마련해 의미를 더했다.

특히 이번 대회는 민관군이 긴밀히 협력해 진행됐다는 점에서 큰 의미를 남겼다. 공군교육사령부의 전폭적인 장소와 행사 지원과 함께 코스 곳곳에 배치된 안전 요원과 자원봉사자들의 헌신 덕분에 참가자들은 쾌적하고 안전한 환경 속에서 마라톤에 집중할 수 있었다.

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시 관계자는 "많은 시민과 참가자들의 협조 덕분에 대회를 안전하게 마무리할 수 있었다"라며 "앞으로도 진주 남강 마라톤대회가 지역을 대표하는 건강 축제로 계속될 수 있기를 바란다"라고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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