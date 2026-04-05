폐원 위기 넘고 동물복지·교육 중심 공영동물원 전환

2028년 상락원 이전 개원 목표… 공공성 기능 강화

경남 진주시를 대표하는 관광시설 중 하나인 진양호동물원이 폐원 위기를 극복하고 동물복지와 생태교육 기능을 강화한 '미래형 생태동물원'으로 전환을 추진하고 있다.

진양호동물원은 시설 노후화와 재정 부담, 동물복지 기준 강화 등 환경 변화 속에서 한때 축소 운영과 폐원까지 거론됐다. 현재 동물원 이전을 전제로 한 기본설계를 진행하고 있으며, 동물복지와 교육ㆍ보전 기능을 강화해 오는 2028년 이전 개원을 목표로 하고 있다.

◆ 서부 경남 유일 공영동물원 출발

진양호동물원의 역사는 1970년 남강댐 조성과 함께 추진된 진양호 관광개발 사업과 함께 시작됐다.

진주시, 1990년대 진양호동물원 입구 AD 원본보기 아이콘

1974년 일본 나가사키현 지사가 진주시에 공작 9마리를 기증하면서 판문동 일원에 사육 시설이 설치됐고, 이후 진주경찰서의 고라니 기증 등 여러 기관에서 동물이 기증되면서 사육 규모가 확대됐다. 그리하여 1978년 11월 진양호동물원이 설치되고, 이후 1986년 1월 20일 정식으로 개원했다.

진양호동물원은 서부 경남의 유일한 공영동물원으로 가족 나들이와 소풍 등의 장소로 사랑받았으며, 진주를 대표하는 '진양호공원' 내에서도 최고의 인기를 누렸다.

1990년대 이후 운영비 부담이 늘어나며 재정적 어려움이 이어졌고, ▲1993년 입장료 징수 ▲2010년 시설 노후화 안전 문제·동물복지 논란 ▲2011년 경남도 이관 및 이전 논의 ▲2015년 포유류 추가 도입 중단·축소 운영 등의 과정을 거치며 사실상 폐원까지 거론됐다.

다만, 시민 여론조사를 벌여 다수의 시민이 동물원 폐쇄에 반대 의견을 표명해 동물원의 공공적 가치와 존속 필요성에 대한 공감대가 확인됐다.

◆ '유지'－'전환'으로 방향 설정

이에 따라 진주시는 진양호동물원의 존치 여부를 넘어 동물원의 역할과 기능을 근본적으로 재정립했다. 2019년 하반기, '진양호 르네상스' 사업과 연계해 동물원을 진양호공원의 핵심 콘텐츠로 재정비하기로 하고, 동물복지와 교육·보전 기능을 갖춘 공영동물원으로의 전환을 정책 목표로 설정했다.

2019년 이후 진주시는 단계적인 사육환경 개선과 운영 체계의 정비에 나섰다. 서울동물원과 한국동물원수족관협회(KAZA)의 자문을 거쳐 사육환경 전반을 점검하고, 경상국립대 수의과대학과 협력체계를 구축해 전문성을 강화했다.

이와 함께 사육사 등 전문 관리 인력을 확충하고, 동물 개체별 특성과 건강 상태를 고려한 관리 체계를 구축해 사육ㆍ위생ㆍ안전 관리 전반의 질을 높이고, 공영동물원으로서의 책임성을 강화했다.

동물 행동 풍부화 프로그램도 본격 도입됐다. 은폐 공간 조성, 먹이 놀이, 자연물 활용 등 동물의 습성과 본능을 고려한 환경 개선을 추진해 동물의 건강 상태와 행동 안정성 개선을 도모했다.

또한 관람객을 대상으로 한 생태설명회와 동물 행동 해설 프로그램을 운영해 단순 관람을 넘어 동물의 생태와 보전 가치를 이해할 수 있는 교육 기능도 강화했다. 아울러 2022년에는 개원 이후 처음으로 '휴원제'를 도입해 동물의 휴식과 건강 관리 중심의 운영 체계를 구축하고, 관련 조례도 전면 개정했다.

◆ 상락원 일원으로 '확대 이전' 추진

진양호 전망대 인근의 급경사지에 자리한 기존 동물원은 부지 협소와 지형적 제약으로 장기적인 동물복지 개선과 법정 기준 충족에 한계가 있었다.

이에 진주시는 2023년 3월, 진양호동물원을 서진주IC 인근의 상락원 일원 구릉지로 이전하는 계획을 공식 발표했다. 새로운 동물원은 동물의 종과 개체 수를 늘리기보다는 개체당 공간을 넓히고 동물 중심의 생태적 환경에 맞춰 조성할 예정이다. 아울러 멸종위기종과 천연기념물 보호, 종 보전 및 환경교육 기능도 함께 강화할 방침이다.

이와 함께 진주시는 이전을 준비하는 과정에서도 기존 동물원의 기능을 유지하고 시민과 관객의 이용이 지속될 수 있도록 운영과 관리를 병행하고 있다.

진양호동물원 이전 사업은 타당성 조사 완료 후 2024년 행정안전부 중앙투자심사를 통과하며 본격 추진 단계에 들어섰다. 현재 기본설계 용역을 진행 중이며, 2028년 개원을 목표로 사업이 추진되고 있다.

진주시, 1993년 5월 코끼리 사진 원본보기 아이콘

◆ 공영동물원 공공적 역할 확대

진주시는 폐원 위기를 딛고 일본 최고의 동물원으로 성장한 '아사히 야마 동물원'과 교류하면서 행동 전시를 기반으로 한 동물복지 운영 철학을 공유하고 기술 자문과 인적 교류를 위한 업무협약을 체결했다.

또한 한국동물원수족관협회(KAZA) 회원 동물원과 협력해 동물 매입이 아닌 무상 임대 방식의 개체 교류를 추진해 종 보전과 사육 공간 확보 등의 동물복지 기준을 충족하는 운영 방식을 추진하고 있다.

아울러 경상국립대 경남 야생동물센터와도 협력해 구조·재활·보전 기능을 강화하고 있다. 실제 국립생태원에서 구조된 삵과 원앙 등을 인수해 보호·사육하는 한편 환경단체와의 협력으로 자문 및 프로그램 운영을 병행하는 등 공영동물원의 공공적 역할도 확대하고 있다.

진양호동물원이 이전하면, 현재의 부지는 자연 훼손을 최소화하는 방향으로 정비해 테마가 특화된 체류형 공간으로 활용할 방침이다. 이를 통해 진양호공원 전반의 공간 활용도를 높이는 한편, 기존 관광 동선과의 연계성을 유지하며 공원 기능을 재편해 지역 관광 활성화를 이어갈 계획이다.

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진주시 관계자는 "진양호동물원 이전 사업은 단순한 시설 이전을 넘어 공영동물원의 역할을 재정립하는 과정이다"라면서 "동물복지와 교육, 보전 기능을 강화한 미래형 생태동물원으로 전환해 나가겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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