삼성 오너 일가가 고(故) 이건희 선대회장으로부터 물려받은 유산에 대한 상속세 납부 절차를 이달 마무리한다.

5일 재계에 따르면 이재용 회장을 비롯한 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등은 이달 마지막 상속세 분납금을 납부할 예정이다. 이에 따라 삼성 일가는 총 12조원 규모의 상속세를 완납하게 된다.

이재용 삼성전자 회장이 29일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

앞서 이건희 선대회장은 2020년 별세 당시 주식, 부동산, 미술품 등을 포함해 약 26조원 규모의 유산을 남겼고, 약 절반 수준인 12조원이 상속세로 산정됐다.

당시 홍라희 명예관장이 3조1000억원으로 가장 많은 상속세 부담을 졌다. 이재용 회장 2조9000억원, 이부진 사장 2조6000억원, 이서현 사장 2조4000억원 순으로 알려졌다. 유족은 5년에 걸쳐 6차례로 나눠 납부하는 연부연납 방식을 선택했다.

홍라희 명예관장과 이부진 사장, 이서현 사장은 삼성전자와 삼성SDS, 삼성물산 등 계열사 지분을 단계적으로 매각하고 신탁 계약 등을 활용하는 방식으로 자금을 조달했다. 반면 이재용 회장은 계열사 지분 매각 대신 배당금 및 개인 신용대출 등을 통해 재원을 마련했다. 삼성물산을 정점으로 한 그룹의 지배구조를 유지하는 데 방점을 찍은 것으로 풀이된다.

유족은 상속세 납부와 함께 대규모 사회 환원도 이어왔다. 2021년 의료 공헌을 위해 1조원을 기부하는 한편 이건희 선대회장이 수집한 미술품 2만3000여점을 국가에 기증하기도 했다.

재계에서는 이번 상속세 완납을 기점으로 삼성 경영 체제가 새 출발의 신호탄을 쏘아 올릴 것으로 본다. 그간 경영 환경에 부담으로 작용했던 상속세와 지배구조 정비에 마침표를 찍고, 첨단 반도체·인공지능(AI), 바이오 등 미래 먹거리 발굴에 총력을 기울일 수 있을 것이란 관측이다. 특히 이재용 회장이 지난해 사법 리스크마저 덜어낸 점을 고려하면 경영 환경 전반의 불확실성이 상당 부분 해소된다는 평가다.

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향후 삼성가의 계열 분리 가능성에도 이목이 쏠린다. 재계에서는 이부진 사장과 이서현 사장이 중장기적으로 독립 경영 기반을 마련하는 작업에 속도를 낼 수 있다는 관측이 나온다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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