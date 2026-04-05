중동 전쟁에 따른 에너지 수급 불안정성이 커지자 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 걸프협력이사회(GCC) 6개 회원국 주한대사들과 만나 원유·액화천연가스(LNG) 등의 안정적인 공급을 당부했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 걸프 협력회의(GCC) 6개 회원국 주한대사들과 면담하기 위해 주한 UAE 대사관저를 방문, 중동 상황에 따른 경제적영향과 현지 상황을 점검하고, 글로벌 경제안보와 수급위기를 극복하기 위한 공동 협력방안 및 향후 경제협력 방향을 논의하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

구 부총리는 이날 주한 아랍에미리트(UAE) 대사관저에서 UAE, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등 주한대사들과 만나 중동 상황에 따른 경제적 영향과 현지 상황을 점검했다. 또 글로벌 경제안보와 수급위기를 극복하기 위한 공동 협력방안 및 향후 경제협력 방향을 논의했다.

구 부총리는 우선 중동 상황으로 인해 GCC 6개 회원국의 국민들이 겪고 있는 어려움에 대해 염려와 위로의 뜻을 전하고, 중동 지역에 평화와 안정이 조속히 회복되기를 바라며 이에 대한 연대와 지지의 뜻을 표했다.

양측은 중동 전쟁이 한 달이 넘어가면서 국제유가 및 금융시장 변동성이 커지고 있으며, 전 세계 원유의 약 25~30%, LNG의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협의 긴장 고조로 인해 유가, 공급망, 물가 등에 영향을 미쳐 전 세계 경제둔화로 이어질 가능성을 우려했다.

구 부총리는 향후 상황 전개를 예단하기 어려우나, 한국은 전체 원유의 약 70%를 중동 국가로부터 수입하고 이 중 95% 이상이 호르무즈 해협을 통과하는 상황에서 중동 전쟁이 장기화할 경우, 한국 경제에도 부정적인 영향이 확대될 우려가 있음을 표명했다.

이에 양측은 현 상황이 중동 지역만의 문제를 넘어 전 세계적으로 긴밀히 연결돼 있다는 점에 인식을 같이하며 대응방안을 논의했다. 특히 위기 상황일수록 양측 간 '흔들림 없는 파트너십'이 중요하다는 점에 공감했다.

구 부총리는 우리의 최대 원유수입국인 사우디, LNG 핵심 수입국인 카타르 등 GCC 국가들의 한국에 대한 원유·LNG 등 에너지의 안정적인 공급과 나프타·요소 등 핵심 물품의 차질 없는 수급을 당부했다. GCC 주한대사들은 한국이 최우선순위이고, 안정적 공급을 위해 한국 정부와 긴밀히 소통하겠다고 밝혔다.

양측은 정치적 상황과 무관하게 민간 비즈니스 협력은 지속 강화돼야 한다는 점에 깊이 공감했다. 특히 글로벌 공급망의 원활한 작동을 위해 해상 항해의 자유가 중요하다는 점에도 인식을 같이했다. 또한 구 부총리는 호르무즈 해협 인근 우리 선박과 선원들의 안전에 대해서도 각별한 관심을 당부했다.

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양측은 인공지능(AI), 방산 등 분야에서 미래 지향적 협력이 중요하다는 점에 공감하며, 더욱 긴밀한 협력관계를 만들어 나가기로 뜻을 모았다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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