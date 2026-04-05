서울시교육청은 신규 무기계약직 교육공무직원을 공개경쟁채용시험으로 선발한다고 5일 밝혔다.


특수교육실무사, 특수에듀케어강사, 돌봄전담사, 교육실무사 등 10개 직종에서 모두 548명을 뽑는다. 응시원서는 오는 13∼15일 사흘간 온라인 교직원 채용시스템을 통해 받는다.

자격요건 등 세부 내용은 온라인 교직원 채용시스템 또는 서울특별시교육청 누리집 채용 공고문에서 확인하면 된다.


최종합격자는 올해 9월 1일 자 혹은 내년 3월 1일 자로 관내 공립학교에 발령될 예정이다.

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이후 3개월 미만의 수습 기간과 수습 평가를 거쳐 정년(60세)이 보장되는 무기계약직 신분을 갖게 된다.


오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
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