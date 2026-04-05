스마트 안경으로 문제 스캔…적발도 어려워

대여 시장까지 형성…"1000명 이상 이용"

중국 대학가에서 인공지능(AI) 스마트 안경을 활용한 시험 부정행위가 확산하면서 논란이 커지고 있다. 일반 안경과 외형이 유사해 적발이 쉽지 않은 데다, 실시간으로 답을 확인할 수 있어 기존 시험 제도를 위협할 수 있다는 우려가 나온다.

IT 전문 비영리 매체 레스트 오브 월드는 일부 학생들이 스마트 안경을 AI와 연결해 시험 문제를 즉시 해석하고 답을 받아보는 방식으로 부정행위를 하는 경우가 잦다고 보도했다.

AI 스마트 안경은 원래 길 안내, 번역, 촬영, 가격 비교 등 다양한 편의 기능을 제공하는 기기다. 그러나 시험 환경에서는 문제 풀이를 실시간으로 보조하는 도구로 악용되고 있다. 카메라로 시험지를 촬영하면 분석 결과가 안경 디스플레이에 표시되는 구조다.

메타에서 출시한 스마트 안경에 사진과 글자 등이 떠 있는 모습. 메타 홈페이지 캡처 AD 원본보기 아이콘

실제 연구에서도 성능이 확인됐다. 홍콩과학기술대학교 연구진이 AI 모델을 탑재한 스마트 안경을 활용한 실험에서 착용자는 평균 92.5점을 기록해 상위권 성적을 거둔 것으로 나타났다. 이는 전체 평균 점수(72점)를 크게 웃도는 수준이다.

현재 중국에서는 대학 입학시험과 공무원 시험에서 스마트 안경 사용이 금지돼 있다. 그러나 일반 안경과 구별이 어려워 감독이 쉽지 않다는 점이 문제로 지적된다.

이처럼 수요가 늘면서 대여 시장도 형성됐다. 스마트 안경 대여료는 하루 6~12달러(약 9000~1만8000원) 수준이며, 최근 수개월간 1000명 이상에게 기기를 빌려줬다는 일부 업자의 주장도 나왔다. 반지 형태의 소형 컨트롤러를 이용해 몰래 조작할 수 있는 기능도 활용되는 것으로 알려졌다.

유사한 사례는 해외에서도 확인된다. 일본에서는 2024년 명문 와세다대학 입시에서 카메라 및 통신 기능이 있는 스마트 안경을 쓰고 부정행위를 한 학생이 적발된 사례가 있었다. 그는 화학 시험 문제지를 안경으로 몰래 촬영, 자신의 스마트폰에 내려받은 뒤 이를 사회관계망서비스(SNS)에 올려 지인들에게 보내 정답을 알려 달라고 요청한 것으로 알려졌다.

AD

또한 지난해에는 스마트 안경과 소형 마이크를 활용한 조직적 토익 대리시험 사건이 적발되면서 수백명의 성적이 무효 처리되기도 했다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>