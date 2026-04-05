부산 신세계 센텀시티에 '아뜰리에 드 루멘'이 문을 열며 일상에 감각을 더하는 공간의 의미가 확장되고 있다.

신세계 센텀시티는 섬세한 디테일로 일상의 아름다움을 제안하는 디자이너 브랜드 '아틀리에 드 루멘(Atelier de LUMEN)'을 새롭게 선보인다.

이번 오픈을 기념해 이번 달 12일까지 특별 프로모션을 진행한다. 대표 상품인 파니에 토트백(24만 8000원), 파니에 쁘띠백(21만 8000원), 트위그 바스켓 숄더백(27만 8000원)을 비롯해 26SS 신상품은 15%, 전 제품은 10% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

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현장 이벤트도 풍성하다. 카카오 플러스 친구 추가 시 3000원 즉시 할인을 제공하며, 인스타그램 스토리 업로드 시 매일 선착순 10명에게 파니에 키링을 증정한다. 또 구매 금액에 따라 레더 케어 밤, 론델 참, 이지 나일론 백 등 감각적인 사은품을 선착순으로 증정한다.

브랜드 특유의 우아한 무드와 다양한 취향을 담아낸 이번 매장은 신세계 센텀시티 4층 뉴컨템포러리에서 만나볼 수 있다.

아뜰리에 드 루멘. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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