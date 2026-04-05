'부산의 길을 묻다'… 부산근현대역사관, 개항 150주년 인문콘서트

부산 대표 지성 15인 강연·대담



역사·문학·민속학·경제학 다채

부산 개항 150주년을 맞아 부산의 과거와 미래를 조망하는 인문 콘서트가 열린다. 다양한 분야 연구자들이 참여해 도시의 변화를 입체적으로 짚는다.

부산근현대역사관은 '부산의 길을 묻다'를 주제로 인문 콘서트를 개최한다고 5일 알렸다. 행사는 4월부터 8월까지 매주 토요일 역사관 별관에서 총 15회 진행된다.

이번 콘서트는 개항 이후 급격한 변화와 충돌, 수용과 창조를 겪어온 부산의 역사를 다층적으로 조망하고 현재와 미래를 성찰하기 위해 기획됐다. 프로그램은 ▲개항과 부산(4월) ▲부산의 시대(5월) ▲부산의 힘(6월) ▲부산의 유산(7월) ▲부산의 미래(8월)로 구성된다.

학문 간 경계를 넘는 점이 특징이다. 역사학, 문학, 민속학, 정치·경제학, 도시계획학, 미술학, 기상학 등 다양한 분야 연구자와 부산의 주요 국제행사를 이끈 인물 등 15명이 연사로 나선다.

4월에는 홍순권 동아대 명예교수, 정병모 한국민화학교 교장, 김정하 국립한국해양대 명예교수가 강연을 맡아 부산항의 역사와 문화 교류를 다룬다. 5월에는 김대래 신라대 명예교수와 고종환 부경대 명예교수가 산업화와 국제화 관점에서 부산을 짚는다.

6월에는 조갑상 경성대 명예교수, 조광수 나림연구회장, 로이 알록 꾸마르 부산외대 명예교수가 '저항과 포용'을 주제로 강연한다. 7월에는 세계유산위원회 개최를 기념해 강동진 국가유산청 문화유산위원, 이정선 도쿄대 교수, 차철욱 부산대 교수가 문화도시 비전을 제시한다.

8월에는 악셀 팀머만 부산대 석학교수, 정상수 부산국제마케팅광고제 부집행위원장, 박광수 부산국제영화제 이사장, 이해인 시인이 참여해 글로벌 위기 속 부산의 미래와 인문학적 가치를 짚는다. 행사는 주제 강연과 시민 참여 대담, 작은 음악회로 구성된다. 사회는 소설가 오성은 씨가 맡고, 음악회는 작곡가 강현민 씨가 진행한다.

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누구나 무료로 참여할 수 있으며 회차별 선착순 접수가 진행된다.

김기용 부산근현대역사관장은 "부산의 지난 150년을 돌아보고 앞으로의 150년을 준비하는 자리"라며 "시민이 다양한 시선 속에서 부산의 길을 함께 고민하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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