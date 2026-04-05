18일 메인무대서 진행

역사·상식 결합 시민 참여형 프로그램

경기 양주시가 오는 18일 '제9회 양주 회암사지 왕실축제' 메인무대에서 '정답 탁! 청동금탁! 별산 OX 퀴즈'를 열고 참가자 400명을 선착순 모집한다.

양주시가 오는 18일 '제9회 양주 회암사지 왕실축제' 메인무대에서 '정답 탁! 청동금탁! 별산 OX 퀴즈'를 열고 참가자 400명을 선착순 모집한다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 17일부터 19일까지 사흘간 열리는 회암사지 왕실축제의 대표 시민 참여형 콘텐츠로, 시민 참여를 유도하기 위한 사전 모집 방식으로 운영된다.

퀴즈는 시 SNS 캐릭터 '별산'이 진행을 맡는다. 회암사지의 역사·문화와 일반 상식을 결합한 문제를 초급부터 고급까지 단계별로 구성해 참가자들이 자연스럽게 문화유산의 의미를 이해할 수 있도록 했다.

이번 퀴즈는 시민들이 회암사지의 역사와 가치를 쉽고 재미있게 접하도록 기획됐다. 참가 신청은 홍보물에 포함된 QR코드를 통해 온라인으로 가능하다.

행사는 DJ 퍼포먼스와 오프닝 무대로 시작해 OX 퀴즈로 이어지며, 탈락자를 위한 패자부활전도 마련돼 참여 몰입도를 높일 예정이다.

참가 대상은 제한이 없으며 가족 단위 관람객과 외국인도 참여할 수 있다. 최종 우승자 7명은 '회암사지 홍보대사'로 위촉되며 기념품이 제공된다. 행사 전 과정은 영상으로 제작돼 유튜브 채널 '양주 별산'을 통해 공개될 예정이다.

시는 이번 프로그램이 유네스코 세계유산 등재를 추진 중인 회암사지에 대한 시민 인식을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

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김영준 홍보담당관은 "시민들이 문화유산을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 기획했다"며 "회암사지의 가치가 자연스럽게 확산되길 기대한다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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