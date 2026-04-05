속초어린이영어도서관, 개관 맞이 영어 프로그램 운영

개관 이후 하루 평균 200명 방문…영어 특화 공간 안착

어린이 영어 프로그램·5월 설악무산문화축전 참가자 모집

강원지역 최초의 영어특화 도서관인 속초어린이영어도서관이 지난 3월 25일 개관 이후 하루 평균 200명 이상이 찾는 등 시민들의 큰 관심 속에 안정적으로 운영되고 있다. 다양한 영어 도서와 실감형 콘텐츠를 갖춘 체험공간, 쾌적한 시설이 더해지며 이용 만족도도 높게 나타나고 있다.

속초어린이영어도서관 내부 전경. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이러한 흐름에 맞춰 도서관에서는 오는 10일까지 관내 어린이를 대상으로 상반기 영어 문화프로그램 수강생을 모집한다. 이번 프로그램은 어린이들이 영어에 대한 흥미를 높이고, 영어를 학습이 아닌 놀이의 개념으로 자연스럽게 접할 수 있도록 마련됐다.

모집 대상은 유아와 초등학생이다. 유아 대상 프로그램으로는 'Play the World! 세계 전래놀이와 영어 그림책 놀이터'가 운영된다. 초등학생 대상 프로그램으로는 'Creative English Lab', '영어로 읽는 디즈니 그림책'이 편성돼 강좌별 수강생을 모집한다.

프로그램은 속초어린이영어도서관 1층 스토리존에서 4월 14일부터 6월 9일까지 매주 1회씩 총 8회 과정으로 운영될 예정이다.

수강 신청 및 강의 계획서 등 자세한 사항 확인은 속초어린이영어도서관 누리집에서 가능하다. 수강료는 무료이며, 재료비는 수강생이 별도로 부담한다. 프로그램별 모집 인원은 10명으로, 선착순 접수한다.

속초시 관계자는 "이번 프로그램을 시작으로 앞으로도 양질의 프로그램을 지속적으로 확대해 지역 어린이들이 부담 없이 이용할 수 있는 어린이 영어 특화도서관으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

무산축전 어린이사생대회. 속초시 제공 원본보기 아이콘

설악음식문화페스티벌 포스터. 속초시 제공 원본보기 아이콘

2026 설악무산문화축전 5월 개최…참가자 사전 모집

속초시가 오는 5월 열리는 '2026 설악무산문화축전'의 프로그램 참가자와 먹거리 부스 참여 업체를 오는 4월 26일까지 사전 모집한다.

시에 따르면 '2026 설악무산문화축전'이 오는 5월 15일부터 17일까지 사흘간 속초시 엑스포 잔디광장 일원에서 열릴 예정이다.

제4회 설악청소년문화축전과 제3회 설악음식문화페스티벌로 구성된 이번 축전은 (재)설악만해사상실천선양회(이사장 권영민)가 주최·주관하고 문화체육관광부와 강원특별자치도, 속초시가 후원한다.

제4회 설악청소년문화축전은 어린이와 청소년을 대상으로 한 문화 행사로 전국 어린이 사생대회와 전국 어린이 합창대회, 전국 청소년 백일장, 전국 청소년 스트리트댄스 페스티벌 등 4개 프로그램으로 진행된다.

사생대회와 합창대회는 5월 16일, 백일장과 스트리트댄스 페스티벌은 5월 17일에 개최되며 4개 프로그램 모두 5월 10일까지 전국 단위 참가자를 모집한다.

AD

어린이 사생대회와 청소년 백일장은 사전접수와 함께 본행사 당일 현장 접수도 병행해 보다 많은 참가자들이 자유롭게 참여할 수 있도록 운영할 계획이다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>