속초시, 낮에는 버스킹, 밤에는 반딧불 조명

영랑호 잔디마당서 공연·체험·마켓 결합 복합 축제 열려

야간 경관조명·미디어아트 강화로 ‘체류형 관광’ 정조준

속초 문화 버스킹도 개최…가요·클래식·재즈 등 선보여

강원도 속초시가 오는 11일부터 12일까지 양일간 영랑호 잔디마당 일원에서 '2026 영랑호 벚꽃축제'를 개최한다.

2025년 4월 영랑호 벚꽃축제 당시 모습. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

2026 영랑호 벚꽃축제 세로형 홍보물. 속초시 제공 원본보기 아이콘

이번 축제는 영랑호의 수려한 자연경관과 만개한 벚꽃을 배경으로 공연, 체험, 마켓, 먹거리가 어우러진 복합형 봄 축제로 꾸며진다. 특히 올해는 단순 관람을 넘어 방문객들이 지역에 머물며 즐길 수 있는 '체류형 콘텐츠'를 대폭 강화한 것이 특징이다.

속초시는 낮과 밤의 매력을 모두 잡기 위해 야간 볼거리에 힘을 실었다. 약 300m 구간에 달하는 '벚꽃터널 경관조명'을 비롯해 속초의 명물인 범바위를 활용한 '미디어아트', 몽환적인 분위기를 연출하는 '반딧불 조명' 등이 영랑호의 밤을 수놓을 예정이다.

행사 첫날인 11일 개막식을 시작으로 '영랑호 온에어 보이는 라디오', '버블&벌룬쇼', '에버블라썸 스테이지(감성 음악 공연)' 등 다양한 무대 프로그램이 이어진다. 벚꽃을 배경으로 한 '선셋 요가'와 '모닝 요가'도 운영한다.

나무 놀이터와 만들기 체험 프로그램 등은 어린이와 가족 단위 방문객의 이목을 끌 것으로 기대된다.

지역 상생을 위한 플리마켓 18개소와 먹거리 부스 22개소도 축제에 참여한다. 행사장 전역을 연결하는 스탬프 투어 프로그램 '영랑호 다섯발자국'을 통해 방문객은 주요 공간을 체험하고 인증 시 기념품을 받을 수 있다.

2025년 4월 속초문화버스킹 행사 당시 모습. 속초시 제공 원본보기 아이콘

2026 속초 문화버스킹 홍보물. 속초시 제공 원본보기 아이콘

같은 기간 영랑호 일원에서는 2026 속초 문화버스킹도 함께 열린다. 이번 프로그램은 지역 예술인들에게 실질적인 공연 기회를 제공하고, 시민과 관광객에게 다양한 장르의 무대를 선보이기 위해 마련됐다. 지난 3월 공모에서는 당초 계획된 선정 규모를 웃도는 지역 예술인들이 지원했으며, 대중가요, 클래식, 재즈 등 전문성을 갖춘 최종 8팀이 선발됐다.

문화버스킹은 영랑호의 수려한 벚꽃 경관을 배경으로 관객과 가까이 호흡하는 방식으로 운영된다. 공연은 11시, 13시, 15시, 17시에 진행되며, 축제를 찾은 시민과 관광객에게 봄의 정취와 일상 속 예술을 함께 누릴 수 있는 시간을 선사할 예정이다. 벚꽃축제의 풍성한 프로그램과 연계해 영랑호 일원을 북부권 문화 향유 공간으로 확장하는 역할도 더할 것으로 기대된다.

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속초시 관계자는 "영랑호의 자연과 벚꽃, 다양한 문화 콘텐츠가 어우러진 이번 축제를 통해 속초만의 특별한 봄의 매력을 널리 알릴 것"이라며 "방문객이 머무르며 즐길 수 있는 체류형 축제를 운영해 지역경제 활성화에도 기여하겠다"고 말했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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