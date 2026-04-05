교육·훈련·참가비 전액 지원

현지 인재 양성 협력 확대

HD건설기계가 베트남 국가대표 기술 인재를 지원하며 글로벌 건설기계 분야 인재 양성 협력을 확대한다.

HD건설기계가 하노이에서 현지 직업교육훈련총국 및 CCT1 대학의 주요 관계자가 참석한 가운데 국제기능올림픽 참가 지원을 위한 3자 업무협약을 체결했다. HD건설기계 AD 원본보기 아이콘

HD건설기계는 최근 하노이에서 베트남 교육부 산하 직업교육훈련총국, 현지 직업훈련 전문대학 CCT1(The Central College of Transport No.1)과 국제기능올림픽 참가 지원을 위한 3자 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약에 따라 HD건설기계는 오는 9월 열리는 2026 중국 상하이 국제기능올림픽 중장비 정비 부문에 출전하는 베트남 국가대표 선수의 훈련부터 대회 참가까지 전 과정을 지원한다.

특히 지난해 국가대표로 선발된 Nguyen Xuan Khanh 선수에게 체계적인 기술 교육을 제공하고, 항공료와 참가비, 체류비 등 대회 참가에 필요한 비용 전반을 지원해 최적의 훈련·경기 환경을 마련할 계획이다.

HD건설기계는 앞서 지난해 7월 한국국제협력단 포용적 비즈니스 프로그램의 일환으로 CCT1과 '친환경·스마트 건설기계 인력 양성 사업' 업무협약을 체결하고, 스마트 장비 지원과 현지 맞춤형 교육 커리큘럼 개발 등을 추진해왔다.

이와 함께 지난해 10월 베트남 정부 관계자 및 강사를 대상으로 한 국내 초청 연수, 11월 현지 기술 교육과 국가대표 선발전 지원, 장학금 수여 등 후속 협력도 이어오고 있다.

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회사 관계자는 "이번 협력은 단발성 지원이 아닌 지속 가능한 현지 밀착형 협력의 일환"이라며 "베트남의 젊은 기술 인재들이 글로벌 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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