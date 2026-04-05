임인배·김석준·성윤환

3명 선대위원장 위촉

김재원 국민의힘 경북도지사 예비후보는 김일윤 전 국회의원을 명예 선거대책위원장으로 위촉했다고 5일 밝혔다. 또 임인배·김석준·성윤환 전 의원을 선거대책위원장으로 위촉했다.

김 예비후보는 "경북 발전과 지역 정치에 헌신해 온 원로 및 중진 정치인들이 선대위에 함께해 매우 든든하다"며 "풍부한 경험과 지혜를 바탕으로 도민의 뜻을 받들어 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.

국민의힘 김재원 경북지사 예비후보가 김일윤 전 의원(오른쪽)을 명예선대위원장으로 위촉했다. AD 원본보기 아이콘

명예선대위원장으로 위촉된 김일윤 전 의원은 "경북의 미래를 위한 중요한 선거에서 김재원 후보를 중심으로 힘을 모으는 것이 필요하다"며 "도민 통합과 지역 발전을 위해 역할을 다하겠다"고 말했다.

임인배·김석준·성윤환 전 의원 역시 경북이 한 단계 더 도약할 수 있도록 김재원 후보의 비전과 정책에 힘을 보태겠다며 지지를 밝혔다.

김재원 예비후보 선대위는 이번 인선을 계기로 조직을 확대하고, 지역 곳곳의 민심을 적극적으로 청취하며 본격적인 선거운동에 박차를 가할 계획이다.

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한편, 김재원 예비후보는 변화와 혁신의 경북을 바탕으로 지역경제 활성화, 청년 일자리 창출, 균형 발전 정책 등을 핵심 공약으로 제시하고 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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