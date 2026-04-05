양구군, ‘2026 청소년참여기구 연합 발대식’ 개최

77명의 양구 청소년 대표…‘자치활동 첫걸음’

청소년 관련 정책 수립·인권 개선·청소년활동 활성화 등 추진

강원도 양구군이 지난 4일 청소년수련관 별관에서 '2026년 양구군 청소년참여기구 연합 발대식'을 개최하고 본격적인 활동을 시작한다.

2026년 양구군 청소년참여기구 연합 발대식. 양구군 제공 AD 원본보기 아이콘

청소년참여기구는 청소년의 역량을 강화하고 청소년 중심의 정책 실현을 위해 운영된다.

올해는 총 77명으로, 군의 주요 청소년 정책을 제안하고 심의하는 '청소년참여위원회' 위원 15명과 청소년 수련시설의 운영 및 프로그램을 모니터링하는 '청소년운영위원회' 위원 62명이 선발되었다. 이들은 앞으로 1년간 양구군 청소년을 대표하여 다양한 자치 활동을 펼치게 된다.

특히 이날 행사에서는 발대식에 앞서 '주민참여예산제'에 관한 교육이 진행되어 큰 호응을 얻었다. 이번 교육은 청소년들이 단순한 의견 제시를 넘어 실질적인 예산 편성 과정에 참여하는 민주시민으로서의 소양을 기르는 데 중점을 두었다.

양구군은 그동안 청소년들의 목소리를 실질적인 정책으로 연결해왔다. 지난해 열린 군수 간담회에서는 총 16건의 건의 사항이 접수되었으며, 이 중 시내버스 전기버스 교체, 농·특산물 홍보 확대, 청소년 진로 프로그램 운영 등 12건이 실제 군정에 반영되어 추진 중이다.

이 밖에도 청소년 참여기구는 연합 교류 활동, 청소년 토론회, 정책 제언대회 등을 운영하며 청소년수련시설 및 청소년활동 활성화를 위한 다양한 기획 사업을 추진할 계획이다.

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박인숙 평생교육과장은 "청소년들이 직접 선서하고 헌장의 의미를 되새기며 자치활동의 첫걸음을 내디딘 뜻깊은 자리였다"며 "청소년들이 스스로 생각하고 참여하며 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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