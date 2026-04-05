폐수 재이용·AI 공정관리 도입

순환경제 기반 강화

GS칼텍스가 글로벌 환경 솔루션 기업 베올리아와 손잡고 유틸리티 운영 혁신과 지속가능 경영 강화에 나선다.

GS칼텍스는 지난 3일 여수공장의 유틸리티 운영 혁신 및 지속가능 경영 강화를 위해 세계 1위 글로벌 환경 솔루션 기업 ‘베올리아(Veolia)’와 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다. 사진 왼쪽부터 허세홍 GS칼텍스 부회장, 크리스토프 마케 베올리아 글로벌 사업총괄 선임부사장. GS칼텍스 AD 원본보기 아이콘

GS칼텍스는 3일 베올리아와 포괄적 업무협약(MOU)을 체결하고 여수공장의 유틸리티 운영 고도화와 ESG 경쟁력 제고를 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 방한을 계기로 체결됐으며, 양사는 기존의 단편적인 수처리 협력 관계를 넘어 미래 전략을 공유하는 전략적 파트너십으로 협력 수준을 격상했다. 프랑스에 본사를 둔 베올리아는 물·폐기물·에너지 관리 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유한 기업이다.

양사는 환경 규제 강화와 에너지 효율 요구에 대응하기 위해 환경·에너지·디지털 전 영역에서 통합 솔루션을 공동 개발·적용할 계획이다. 특히 BX(Business Transformation·사업 운영 혁신), DAX(Digital & AI Transformation·디지털&AI 전환), GX(Green Transformation·친환경 전환)로 구성된 '트리플-X' 전략을 중심으로 협력을 확대한다.

BX 분야에서는 여수공장 폐수처리 시설의 통합 운영과 최적화, 인근 기업과의 유틸리티 시너지 확대 방안을 공동으로 검토한다. 이를 통해 운영 효율성을 높이고 사업 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

DAX 분야에서는 베올리아의 AI 기반 디지털 솔루션을 도입해 유틸리티 운영 데이터를 실시간으로 분석하고 지능형 공정 관리 체계를 구축한다. 이를 통해 공정 최적화와 이상 감지, 예측 정비 등 스마트 플랜트 전환을 가속화할 계획이다.

GX 분야에서는 폐수 재이용, 냉각 시스템 개선, 유효 물질 회수 등 친환경 기술을 적용해 탄소 배출 저감과 순환경제 기반 구축을 추진한다.

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허세홍 GS칼텍스 부회장은 "베올리아와의 협력은 유틸리티 운영 전반의 혁신과 ESG 경영 도약의 중요한 계기가 될 것"이라며 "글로벌 최고 수준의 기술과 운영 노하우를 바탕으로 지속가능한 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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