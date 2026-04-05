NYT, 실수 인정하며 정정보도 약속

미국의 유력 일간지 뉴욕타임스(NYT)가 '북대서양조약기구'(North Atlantic Treaty Organization·나토)의 명칭을 잘못 표기하고 신문을 인쇄해 논란이 됐다.

사샤 이센버그 미국 정치전문매체 폴리티코 탐사보도 총괄 책임자가 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)에 이날자 NYT 국제판 종이신문 A8면을 찍은 사진을 올렸다. 통단제목에 NYT가 '북대서양조약기구'(North Atlantic Treaty Organization)를 '북미조약기구'(North American Treaty Organization)라고 잘못 적은 점을 지적한 것이다. 사샤 이센버그 엑스(@sissenberg) 캡처 AD 원본보기 아이콘

3일(현지시간) 사샤 이센버그 미국 정치전문매체 폴리티코 탐사보도 총괄 책임자가 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)에 이날 자 NYT 국제판 종이신문 A8면을 찍은 사진과 함께 "뉴욕타임스는 나토가 뭔지 아나?"라고 적었다.

이센버그가 올린 사진에는 이 지면의 통단 제목(신문지면 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝을 통째로 사용하는 큰 제목)에 "A North American Treaty Organization Without America?"("미국이 없는 북미조약기구?")라고 적혀있었다. 기사 내용에는 미국이 나토를 탈퇴할 수 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협이 포함됐다. 즉, NYT가 '북대서양조약기구'(North Atlantic Treaty Organization)를 '북미조약기구'(North American Treaty Organization)라고 잘못 쓴 것이다.

엑스를 비롯한 여러 SNS에는 "진짜로 NYT가 이렇게 인쇄한 게 맞느냐", "이 사진이 진짜인지 확인할 수 있느냐", "아마 나프타(NATFA·북미자유무역협정)와 혼동했을 것", "나토가 무슨 말인지도 모르는 사람이 쓴 기사를 믿을 수 있느냐", "편집자들은 뭐 했느냐"는 등의 조롱이 쏟아졌다. 믿기지 않는다는 반응이 많았지만, 실제로 이렇게 인쇄된 신문이 상당수 독자에게 배달된 것으로 전해졌다.

이센버그의 엑스 게시물에 올리비어 녹스 유에스뉴스앤드월드리포트 기자는 "오 노"(ohh nooooo)라고 반응했고, 마크 티선 워싱턴포스트(WP) 칼럼니스트 겸 폭스뉴스 출연자는 "맙소사"(OMG)라고 답글을 달았다. 제프 블레하 '내셔널 리뷰' 기자는 "편집국 차원에서 무척 망신스러운 일"이라고 지적했다.

사샤 이센버그가 엑스(X·옛 트위터)로 뉴욕타임스(NYT) 국제판 종이신문 A8면의 사진을 올리고 제목 오류를 지적하자, NYT가 이날 실수를 인정하고 다음날 신문에 정정을 내겠다고 답글을 달았다. 뉴욕타임스 홍보실 엑스 계정 캡처 원본보기 아이콘

이센버그의 글이 올라온 지 4시간여 만에 NYT는 이 게시물에 답글로 실수를 시인했다. 그러면서 "내일 자 인쇄판에 정정보도를 내겠습니다"라고 홍보실 이름의 엑스 게시물로 전했다.

평소 NYT의 비판적 보도에 공개적으로 불쾌감을 표현해온 트럼프 대통령은 트루스소셜에 "신뢰성 부족과 여러분이 가장 좋아하는 대통령인 나에 대한 지속적인 가짜뉴스 공격으로 발행 부수가 완전히 폭락한 NYT가 심각하게 약화하고 극도로 신뢰할 수 없는 우리의 '파트너'인 나토를 북미조약기구로 지칭했다"며 "매우 흥미로운 실수"라고 조롱했다.

이어 "NYT의 채용 및 교육 수준이 바닥으로 떨어졌다. '인쇄할 가치가 있는 모든 뉴스'라는 슬로건을 되찾고, 미국을 다시 위대하게 만들자!"라고 덧붙였다. '인쇄할 가치가 있는 모든 뉴스'(All the News That's Fit to Print)라는 문구는 NYT가 1896년부터 지금까지 내걸고 있는 슬로건이다.

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한편 나토는 북미 2개국과 유럽 30개국으로 구성된 정치·군사 동맹으로, 1949년 미국 등 12개국이 체결한 '북대서양조약'에서 시작됐다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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