용인시, 봄맞이 나눔·봉사 ‘활기’

환경 정화부터 취약계층 후원까지

각계각층 온정의 손길 이어져

경기 용인특례시(시장 이상일) 전역이 올봄, 따뜻한 나눔의 열기로 가득 찼다. 5일 용인특례시에 따르면 마북천 환경 정화부터 소외계층을 위한 식료품 기탁까지, 지역사회를 위한 주민들과 단체들의 자발적인 봉사가 이어지고 있다.

마북동 주민자치위원회, 마북천 환경정화. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 지역 환경을 가꾸는 '그린 나눔'이 눈길을 끈다.

마북동 주민자치위원회는 지난 2일 마북천에서 수질 정화 식물인 꽃창포를 심으며 '맑고 깨끗한 하천 만들기'에 나섰다. 지난해 5000포에 이어 올해는 6000포를 심을 계획이다.

이번 활동은 '2026 경기도자원봉사센터 지원사업'에 선정돼 추진됐다.

이종현 부위원장은 "이번 활동은 여러 단체와 주민들이 함께 힘을 모아 참여했다는 점에서 더욱 의미가 크다"며 "이러한 협력과 참여가 모여 마북천을 더욱 깨끗하고 건강한 하천으로 만들어가는 원동력이 될 것"이라고 했다.

보정동 주민자치위원회와 통장협의회 새봄맞이 대청소. 용인시 제공 원본보기 아이콘

보정동 주민자치위원회(위원장 김용빈)와 통장협의회(회장 신철옥)는 지난 1일 새봄맞이 대청소를 했다.

이들은 보정동 카페거리와 탄천에서 생활 쓰레기를 수거하고, 환경정화와 수질개선에 도움을 주는 EM(유용미생물)흙공 500개를 탄천에 던졌다.

김용빈 위원장은 "봄을 맞아 겨울철 묵은 쓰레기를 수거했다. 탄천에 던진 EM흙공이 쾌적한 도시환경 조성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

신철옥 회장은 "앞으로도 지역 내 환경정화 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

가파도 청보리밥·엔마트 용인점, 기흥동과 이웃돕기 후원 협약. 용인시 제공 원본보기 아이콘

가파도 청보리밥(대표 윤보라)과 엔마트 용인점(대표 김종철)은 1일 기흥동과 후원 협약을 맺고 각각 500만 원 상당의 식료품과 100만 원 상당의 과일을 후원했다.

윤보라 대표는 "지역사회와 성장하며 어려운 이웃을 돕는 것이 우리 매장의 철학"이라며 "앞으로도 꾸준히 나눔 활동을 이어가겠다"고 했다.

김종철 대표는 "지역 주민들과 함께 따뜻한 공동체를 만들어 가는 데 힘을 보태겠다"며 "사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 했다.

기흥구 영덕2동 새봄맞이 대청소 및 꽃 심기. 용인시 제공 원본보기 아이콘

기흥구 영덕2동은 1일 '새봄맞이 대청소와 봄꽃 심기' 행사를 펼쳤다.

이날 통장협의회, 체육회, 지역사회보장협의체, 노인회, 부녀회, 청소년지도위원회 등 6개 단체 회원들은 청소하며 지역 환경 개선과 주민 화합을 도모했다.

회원들은 환경정비 민원이 잦은 구역을 중심으로 청소하고, 영덕2터널 위 200여 평 부지에 땅을 고르고 야생화 꽃씨를 뿌리는 등 봄꽃 심기 활동을 진행했다.

연세W치과의원 죽전3동 쌀 기탁. 용인시 제공 원본보기 아이콘

수지구 죽전동에 있는 연세W치과의원(원장 신철우)은 3월 31일 어려운 이웃을 위해 쌀 4kg 20포를 죽전3동행정복지센터에 기탁했다.

이번 기탁은 개원 20주년을 기념해 지역 주민들에게 받은 사랑을 환원하고자 마련됐다.

연세W치과의원 관계자는 "지난 20년간 지역 주민들이 보내주신 성원에 감사하는 마음으로 작은 정성을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하며 나눔을 이어가겠다"고 했다.

용인성산로타리클럽 이웃돕기 물품 기탁. 용인시 제공 원본보기 아이콘

용인성산로타리클럽(회장 이성희)은 지난 3월 31일 저소득 한부모 가정을 돕기 위해 450만 원 상담의 물품을 기탁했다.

물품은 저소득 한부모 5가정에 지원될 예정이다.

이성희 회장은 "어려운 상황에 놓인 한부모 가정, 특히 여성 가장들이 겪는 부담을 조금이나마 덜어드리고자 기탁했다"며 "앞으로도 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 했다.

수지구 동천동 지역사회보장협의체 반찬나눔. 용인시 제공 원본보기 아이콘

동천동 지역사회보장협의체(위원장 이대식)는 지난 3월 31일 복지 사각지대에 놓인 고립 가구를 위해 '다함께 행복한 반찬 나눔'을 진행했다.

협의체는 질병, 장애 등으로 어려움을 겪는 30가구를 대상으로 올 11월까지 매달 협의체 위원들이 직접 방문해 밑반찬을 전달하고 안부를 확인할 예정이다.

이대식 위원장은 "단순한 반찬 지원을 넘어 이웃들의 건강과 안부를 함께 살피는 일이라 의미가 크다"며 "앞으로도 지속적인 나눔 활동을 통해 지역사회를 더욱 따뜻하게 만들겠다"고 했다.

동백1동새마을부녀회가 새봄맞이 행복꾸러미 나눔 행사를 열었다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

동백1동 새마을부녀회(회장 오영미)는 지난 3월 30일 중증장애인 등 지역 내 취약계층 10가구를 방문해 생필품과 식료품으로 이뤄진 '새봄맞이 행복꾸러미'를 전달했다.

회원들은 지난해 일일찻집과 바자회 운영, 우유팩 수거 등 다양한 나눔 활동으로 마련한 수익금으로 꾸러미를 준비했다.

꾸러미에는 휴지와 세제, 백미, 김 등 10만 원 상당의 식료품과 생필품 등이 담겼다.

오영미 회장은 "작은 정성이지만 생활이 어려운 이웃이 따뜻한 봄을 맞이하시길 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 나눔 활동을 이어가겠다"고 했다.

뜨돈 수제돈가스(점장 안상훈)는 지난 30월 30일 취약계층 청소년을 위해 1만 원 상당의 식사 쿠폰 30장(총 30만원 상당)을 영덕1동에 기부했다.

쿠폰은 지역 내 취약계층 청소년들에게 전달될 예정이다.

AD

안상훈 점장은 "청소년들이 따뜻한 한 끼로 작은 행복을 느끼길 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 지역사회에 보탬이 되는 나눔을 이어가고 싶다"고 했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>