지역 내 직장인·대학생까지 가입 허용

15개 골목형 상점가 진입 시 알림 등 기능 추가

건강 관리부터 지역 상생까지 ‘일석이조’

경기 용인특례시(시장 이상일)는 산책앱 '걸어용'의 가입 대상을 확대하고 기능을 추가해 새롭게 단장했다고 5일 밝혔다.

용인특례시 산책앱 '걸어용' 홍보 포스터. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 우선 기존 용인 시민 중심에서 용인에 있는 기업체 직장인과 대학생까지 이용자 범위를 넓혀 재직증명서나 학생증을 통해 인증을 거치면 앱에 가입할 수 있도록 했다.

걸어용의 '재미 요소'도 강화했다. 걸음 수에 따라 키우던 '반려목(木)' 서비스에 레벨 달성 시 포인트 보상 기능을 추가하고, 전체 순위에서 '동네별 주간 랭킹'으로 세분화해 이웃과 함께 도전하는 재미를 더했다.

시는 또 이용자의 요구사항을 반영해 산책코스에 즐겨찾기 기능을 넣었다. 신규 서비스로 보건소 협업 맞춤형 건강 정보와 운동 가이드 콘텐츠를 추가했다.

또 15곳의 '골목형 상점가' 진입 시 온누리상품권·지역화폐 사용 알림 등의 기능을 새롭게 선보인다.

시는 7월까지 2단계 기능 개선을 마무리해 '걸어용'을 시민의 일상과 함께하는 용인시 대표 앱으로 만들 계획이다.

용인시는 ▲등산·자전거 기능을 통합한 '쌩쌩쌩 챌린지' ▲스마트 워치 데이터 연동 ▲임산부 걷기와 건강 식단 인증 등 보건소 건강 미션 운영 기능 등을 추가할 예정이다.

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이상일 시장은 "이번 기능 개선은 시민의 목소리를 적극 반영해 '걷는 즐거움'과 '지역 상권과의 상생' 두 가지를 동시에 잡는 데 주력했다"며 "앞으로도 AI와 스마트 기술을 행정에 접목해 시민이 체감하는 미래형 첨단 도시 용인특례시를 조성해 나가겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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