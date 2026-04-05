강원도, 무기질비료 52억원

요소 등 6만5000t 지원

농가 경영 부담 완화

가격 상승분 80% 할인 공급

강원특별자치도는 중동 정세 불안에 따른 국제 원자재 가격과 유가 상승에 대응해 농업인의 경영 부담을 완화하고 안정적인 영농 기반을 마련하기 위해 무기질비료 지원사업을 추진한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 지원 대책은 최근 급격히 악화된 국제 원자재 시장 상황에 따른 선제적 조치다. 도에 따르면 국제 요소 가격은 2025년 t당 386달러에서 2026년 687달러로 약 78% 폭등했다.

특히 국내 요소 수입량의 38.4%가 카타르, 사우디아라비아 등 중동 지역에 편중되어 있어, 호르무즈 해협의 긴장이 장기화될 경우 농가 경영비 부담이 걷잡을 수 없이 커질 것이라는 우려가 제기되어 왔다.

도는 총사업비 52억1900만원(도비 3억1300만원)을 투입해 무기질비료(요소 등) 6만5237t을 지원할 계획이다.

지원 대상은 최근 2년간 무기질비료를 구매한 농업경영체이며, 농협을 통해 무기질비료 가격 상승분의 80%를 할인해 공급한다.

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도는 이번 사업을 통해 농가의 비료 구입 부담을 완화하고 경영 안정을 도모하는 한편, 본격적인 영농기(5월까지)에도 차질 없는 농업 활동이 가능할 것으로 기대하고 있다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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