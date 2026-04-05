아이오닉 6 N, 포르쉐·맥라렌 뛰어넘어 고성능차 지각변동
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'2026 월드카 어워즈' 고성능 차 부문 최고상
기아 EV6 GT·아이오닉 5 N 연이은 수상
"까다로운 도로에서 정통 스포츠카처럼 움직여"
현대자동차그룹이 프리미엄 고성능 자동차 부문에서 포르쉐, 맥라렌 등 쟁쟁한 브랜드를 넘어서며 시장을 주도하고 있다. 전동화 전환 시기 단순히 전기차 모델을 선보이는 것을 넘어 전동화에 적합한 고성능 기술을 선제적으로 개발, 적용한 전략이 성과로 이어지고 있다.
현대차 '아이오닉 6 N'이 세계 3대 자동차 상으로 꼽히는 '월드카 어워즈'의 '올해의 고성능 자동차' 부문에서 수상했다. 현대차
5일 업계에 따르면 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 466,500 전일대비 4,500 등락률 -0.96% 거래량 225,285 전일가 471,000 2026.04.06 10:33 기준 관련기사 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 "아빠차에 뽀로로 뜬다" 현대차 신규 디스플레이 테마 공개 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 그룹은 세계 3대 자동차 상으로 꼽히는 '월드카 어워즈'의 '올해의 고성능 자동차(World Performance Car)' 부문에서 2023년 기아 'EV6 GT'를 시작으로 2024년 현대차 '아이오닉 5 N', 올해 '아이오닉 6 N'이 수상했다.
지난 20여년간 이 부문에서 수상한 기업은 포르쉐, 아우디, 맥라렌, 메르세데스-벤츠, BMW와 같은 럭셔리 프리미엄 브랜드였다. 내연기관의 기술력과 브랜드 헤리티지 등 프리미엄 브랜드가 주도하던 고성능차 시장에 전동화 기술을 앞세운 현대차그룹이 새로운 경쟁 구도를 형성했다는 분석이다.
현대차그룹은 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'를 기반으로 첨단 전동화 기술과 모터스포츠 경험, 움직이는 연구소 '롤링랩'에서 얻은 차량 데이터를 결합해 주행 성능을 극한으로 끌어 올렸다.
지난 11년간 참가한 WRC 노하우를 기반으로 아이오닉 5 N의 PE 시스템을 결합한 롤링랩 RN24를 통해 고성능 전동화 기술을 개발, 이를 기반으로 트랙 주행은 물론 일상 주행에서도 고객을 만족시킬 수 있도록 최적화한 고성능 기술을 양산 모델에 적용했다.
아이오닉 6 N은 합산 최고 출력 448KW(609마력), 최대 토크 740Nm(75.5kgf·m)를 발휘하는 전후륜 모터가 탑재, 일정 시간 동안 최대 가속성능을 발휘하는 'N 그린 부스트' 사용 시 합산 최고 출력 478kW(650마력), 최대 토크 770Nm(78.5kgf·m)로 더욱 강력한 성능을 뿜어낸다.
아이오닉 6 N, 현대차 연합뉴스원본보기 아이콘
현대차는 아이오닉 6 N에 차세대 서스펜션 지오메트리와 스트로크 감응형 전자제어 서스펜션(ECS) 댐퍼, 전륜 '하이드로 G부싱' 및 후륜 '듀얼 레이어 부싱'을 적용해 일상 주행에서의 편안한 승차감을 구현하는 동시에 고성능 차에 어울리는 주행 성능을 만족시켰다.
또 ▲N e-쉬프트 및 N 앰비언트 쉬프트 라이트 ▲N 액티브 사운드 플러스 ▲N 드리프트 옵티마이저 ▲N 트랙 매니저 ▲N 레이스 캠 등 한 단계 진화한 고성능 전동화 사양을 아이오닉 6 N에 적용해 특유의 주행감성을 제공한다.
즈보니미르 유르치치(ZVONIMIR JURCIC) 심사위원은 "현재 경쟁이 매우 치열한 고성능 전기차 시장에서 많은 모델이 빠르게 달릴 수 있지만 운전의 재미, 정밀함, 진정한 주행 감각을 동시에 갖춘 차는 많지 않다"며 "아이오닉 6 N은 가장 비싼 모델도 아니고 제원상 가장 끝에 있지도 않지만, 까다로운 도로에서 정통 스포츠카처럼 움직일 수 있는 차"라고 평가했다.
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아이오닉 6 N, 현대차원본보기 아이콘
아이오닉 6 N은 지난해 7월 영국 '2025 굿우드 페스티벌 오브 스피드'에서 힐클라임 코스 주행에 참가해 강렬한 존재감을 드러내며 세상에 모습을 드러냈다. 올 1월에는 영국 대표 자동차 전문 매체 왓 카의 '2026 왓 카 어워즈'에서 '최고의 고성능 전기차'에 선정됐으며, 이번 달에는 영국의 저명한 자동차 전문지 탑기어가 주관하는 '2026 탑기어 전기차 어워즈'에서 '운전자를 위한 최고의 차'에 선정되며 우수한 상품성을 인정받은 바 있다.
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