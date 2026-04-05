'2026 월드카 어워즈' 고성능 차 부문 최고상

기아 EV6 GT·아이오닉 5 N 연이은 수상

"까다로운 도로에서 정통 스포츠카처럼 움직여"

현대자동차그룹이 프리미엄 고성능 자동차 부문에서 포르쉐, 맥라렌 등 쟁쟁한 브랜드를 넘어서며 시장을 주도하고 있다. 전동화 전환 시기 단순히 전기차 모델을 선보이는 것을 넘어 전동화에 적합한 고성능 기술을 선제적으로 개발, 적용한 전략이 성과로 이어지고 있다.

현대차 '아이오닉 6 N'이 세계 3대 자동차 상으로 꼽히는 '월드카 어워즈'의 '올해의 고성능 자동차' 부문에서 수상했다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

5일 업계에 따르면 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 466,500 전일대비 4,500 등락률 -0.96% 거래량 225,285 전일가 471,000 2026.04.06 10:33 기준 관련기사 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 "아빠차에 뽀로로 뜬다" 현대차 신규 디스플레이 테마 공개 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 그룹은 세계 3대 자동차 상으로 꼽히는 '월드카 어워즈'의 '올해의 고성능 자동차(World Performance Car)' 부문에서 2023년 기아 'EV6 GT'를 시작으로 2024년 현대차 '아이오닉 5 N', 올해 '아이오닉 6 N'이 수상했다.

지난 20여년간 이 부문에서 수상한 기업은 포르쉐, 아우디, 맥라렌, 메르세데스-벤츠, BMW와 같은 럭셔리 프리미엄 브랜드였다. 내연기관의 기술력과 브랜드 헤리티지 등 프리미엄 브랜드가 주도하던 고성능차 시장에 전동화 기술을 앞세운 현대차그룹이 새로운 경쟁 구도를 형성했다는 분석이다.

현대차그룹은 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'를 기반으로 첨단 전동화 기술과 모터스포츠 경험, 움직이는 연구소 '롤링랩'에서 얻은 차량 데이터를 결합해 주행 성능을 극한으로 끌어 올렸다.

지난 11년간 참가한 WRC 노하우를 기반으로 아이오닉 5 N의 PE 시스템을 결합한 롤링랩 RN24를 통해 고성능 전동화 기술을 개발, 이를 기반으로 트랙 주행은 물론 일상 주행에서도 고객을 만족시킬 수 있도록 최적화한 고성능 기술을 양산 모델에 적용했다.

아이오닉 6 N은 합산 최고 출력 448KW(609마력), 최대 토크 740Nm(75.5kgf·m)를 발휘하는 전후륜 모터가 탑재, 일정 시간 동안 최대 가속성능을 발휘하는 'N 그린 부스트' 사용 시 합산 최고 출력 478kW(650마력), 최대 토크 770Nm(78.5kgf·m)로 더욱 강력한 성능을 뿜어낸다.

아이오닉 6 N, 현대차 연합뉴스 원본보기 아이콘

현대차는 아이오닉 6 N에 차세대 서스펜션 지오메트리와 스트로크 감응형 전자제어 서스펜션(ECS) 댐퍼, 전륜 '하이드로 G부싱' 및 후륜 '듀얼 레이어 부싱'을 적용해 일상 주행에서의 편안한 승차감을 구현하는 동시에 고성능 차에 어울리는 주행 성능을 만족시켰다.

또 ▲N e-쉬프트 및 N 앰비언트 쉬프트 라이트 ▲N 액티브 사운드 플러스 ▲N 드리프트 옵티마이저 ▲N 트랙 매니저 ▲N 레이스 캠 등 한 단계 진화한 고성능 전동화 사양을 아이오닉 6 N에 적용해 특유의 주행감성을 제공한다.

즈보니미르 유르치치(ZVONIMIR JURCIC) 심사위원은 "현재 경쟁이 매우 치열한 고성능 전기차 시장에서 많은 모델이 빠르게 달릴 수 있지만 운전의 재미, 정밀함, 진정한 주행 감각을 동시에 갖춘 차는 많지 않다"며 "아이오닉 6 N은 가장 비싼 모델도 아니고 제원상 가장 끝에 있지도 않지만, 까다로운 도로에서 정통 스포츠카처럼 움직일 수 있는 차"라고 평가했다.

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아이오닉 6 N은 지난해 7월 영국 '2025 굿우드 페스티벌 오브 스피드'에서 힐클라임 코스 주행에 참가해 강렬한 존재감을 드러내며 세상에 모습을 드러냈다. 올 1월에는 영국 대표 자동차 전문 매체 왓 카의 '2026 왓 카 어워즈'에서 '최고의 고성능 전기차'에 선정됐으며, 이번 달에는 영국의 저명한 자동차 전문지 탑기어가 주관하는 '2026 탑기어 전기차 어워즈'에서 '운전자를 위한 최고의 차'에 선정되며 우수한 상품성을 인정받은 바 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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