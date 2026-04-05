[이번주 IPO]4월 둘째 주 수요예측·청약 일정

이달(4월) 둘째 주에는 채비가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆채비= 채비는 전기차 충전기 개발부터 제조, 설치, 운영, 사후관리까지 원스톱 솔루션을 제공하는 전기차 충전 인프라 전문 기업이다. 채비가 직접 소유·운영·관리하는 급속충전 면수는 약 5900면으로 국내 민간 사업자 기준 최다 수준이며, 최근 4년간 가장 많은 급속충전시설을 보급하며 시장 점유율 1위를 기록했다. 제조 부문에서는 정부 주관 공용 급속충전기 구축 사업에서 2017년 이후 약 60%의 수주 비중을 유지하며 정책 실행의 핵심 파트너로 자리매김했다.

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총 1000만주를 공모할 예정이다. 주당 희망공모가는 1만2300~1만5300원, 총 공모금액은 1230억~1530억원 규모다. 수요예측은 오는 10일부터 16일까지, 일반 청약은 20일부터 21일까지 이틀간 진행된다. 대표 주관사는 KB증권과 삼성증권이 공동으로 맡으며, 대신증권과 하나증권이 공동 주관사로 참여한다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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