조정식 대통령 특보 공개 지지

"통합 설계자가 완성해야" 밝혀

신 후보 "정부와 보폭 맞출 것"

조정식 대통령 정무특보, 신정훈 후보, 정진욱 국회의원이 4일 손을 맞잡고 들어 올리며 전남·광주 통합 완성 의지를 다지고 있다.(사진 왼쪽부터 정진욱, 신정훈, 조정식.) 신정훈 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

조정식 대통령 정무특보가 4일 신정훈 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보를 공개 지지하며 "통합시장의 적임자"라고 밝혔다.

조 특보는 이날 신 후보를 만나 "젊은 시절 전두환 군사정권의 서슬 퍼런 탄압에도 굴하지 않고 민주주의를 위해 함께 싸운 동지이자 친구다"라며 "그러한 치열함을 지닌 인물이 전남·광주 통합시장을 맡아야 한다"고 말했다.

그는 이어 "신 후보는 이재명 대통령과 함께 농어촌 기본소득을 제안하고 시범사업의 길을 연 인물이다"며 "전남·광주 통합 역시 설계자가 완성하는 것이 마땅하다"고 강조했다.

그러면서 "신 후보는 이재명 대통령과 가장 닮은 후보다"며 "정부와 발맞춰 지역 발전을 이끌 적임자다"고 평가했다.

또 "전남의 신정훈과 광주의 강기정의 꿈이 하나로 모였다"며 "그 비전을 반드시 실현하길 바란다"고 덧붙였다.

이날 현장에는 신 후보 지지자 100여 명과 정진욱 의원도 함께해 힘을 보탰다.

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신 후보는 "이재명 정부가 최근 25조 원 규모의 추가경정예산을 추진하며 민생 회복에 힘을 쏟고 있다"며 "농어촌 기본소득의 기반을 만든 사람으로서 정부와 보폭을 맞춰 정책을 확대하고 농어촌에 새로운 희망을 싹틔우겠다"고 화답했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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