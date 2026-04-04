"대법원이 공식적으로 인정한 사실"

서영교 의원 특위 기관보고에 반박

한동훈 국민의힘 전 대표가 이재명 대통령의 쌍방울 대북 송금 의혹에 대해 "분명 있었다"고 주장했다.

국민의힘이 한동훈 대표의 제명을 확정한 올해 1월29일, 한 전 대표가 국회 소통관에서 입장 발표를 마친 뒤 나서고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

한 전 대표는 4일 자신의 페이스북에 "오늘 서영교 위원장이 대북 송금이 없었다고 거짓말을 했다"며 이같이 말했다.

그는 "연어나 짜깁기 녹취가 아니라 '이재명 지사 방북 위한 대북 송금이 있었느냐, 없었느냐'가 범죄의 본질"이라며 "서영교 의원은 그 거짓말에 책임질 수 있냐"고 물었다. 한 전 대표가 말한 '대북 송금'은 이 대통령이 지난 2019년 경기도지사로 재직하던 당시 쌍방울그룹이 '방북 비용' 명목으로 북한에 수백만 달러 송금을 지시했다는 의혹이다.

서 의원은 이날 페이스북에 "윤석열 정권 정치검찰 국정조사 특위 기관 보고를 마쳤다"며 "끔찍한 정치검찰의 만행이 다 드러났다"고 전했다. 서 의원이 포함된 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회'는 지난 3일 해당 의혹과 관련한 첫 기관 보고를 실시했다.

서 의원은 "박상용 (검사) 등은 이재명 제거를 준비하고 조작해 결론을 맺었다"며 "박상용은 증인선서를 거부했다. 조작 수사·기소를 인정한 꼴이고, 위증할 결심을 한 것"이라고 주장했다. 이어 "국민의힘도 다 나갔다. 힘이 빠진 거다"라며 "우두머리 윤석열, 부두목 한동훈, 사냥꾼 박상용 모두 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.

이에 대해 한 전 대표는 "그러다 북한이 그 돈을 받은 경위에 대해 밝히기라도 하면 어쩌려고 저런 뻔뻔한 거짓말을 하냐"며 "북한은 언제든 그걸(대북 송금 명세) 이재명 정권에 대한 약점으로 활용할 것"이라고 따졌다.

그러면서 "이재명 방북을 위한 수백만불 대북 송금은 분명히 있었다"며 "대한민국 대법원이 공식적으로 인정한 사실"이라고 주장했다.

한 전 대표는 "서 의원은 그 대법원판결을 억지로 뒤집으려는 것 같은데, 이번엔 서 의원이 지난번 파견판사에게 했던 성범죄자 봐달라는 청탁 때처럼 통하지 않을 것"이라고 했다.

한 전 대표가 언급한 '청탁'은 서 의원이 지난 2019년 자신의 캠프 관계자 가족이 강제추행미수 혐의로 재판 선고를 앞둔 상황에서 재판부에 혐의를 '공연음란'으로 바꾸고 벌금형을 선고해줄 것을 청탁했다는 의혹으로 보인다. 당시 재판부는 혐의를 바꾸지는 않았지만, 해당 남성이 노출증을 앓고 있고 피해자가 처벌불원 의사를 밝혔다는 이유로 벌금형을 선고한 것으로 알려졌다.

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한 전 대표는 민주당을 겨냥해 "국민 세금으로 자기들끼리 동호회 활동하지 말고, 당신들이 설계자라는 저를 불러서 따져 보라"며 "증인 선서도 해주고 얼마든지 추궁당해 드릴 텐데 뭐가 그리 무섭나"라고 말했다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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