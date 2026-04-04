이란, 자국行 생필품 선박엔 호르무즈 통과 허용

이란이 자국 항구로 생필품 등을 싣고 오는 선박은 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 이란 타스님통신이 4일(현지시간) 보도했다.

타스님통신이 입수한 서류를 보면 현재 오만만에 있는 선박을 포함해 이란 항구로 오는 선박들은 이란 당국과 조율을 통해 호르무즈 해협 통과 프로토콜을 준수하라는 내용 등이 담겼다.

AD

이달 1일 자로 발송된 이 서한엔 또 "강력한 이란 정부와 승리하는 이란군의 합의와 발표에 따라 인도적 물품, 특히 생필품, 사료 등을 실은 배의 호르무즈 해협 통과를 허용하기로 했다"고 기재돼있다.

지난 2월 말 미국과 이스라엘의 공습 이후 이란은 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>