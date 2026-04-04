[내일날씨]낮 최고 20도…인천·경기 북서부에 밤부터 비
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일요일인 5일은 전국이 가끔 구름이 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다.
인천과 경기 북서부는 늦은 밤부터 비가 내리겠다.
오전까지 중부지방과 전라권을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.
아침 최저기온은 2∼10도, 낮 최고기온은 14∼20도로 예보됐다.
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미세먼지 농도는 전 권역이 '보통'으로 예상된다. 다만, 서울·경기북부·경기남부·강원영서·충청권·광주·전북은 오전에 '나쁨'으로 예상된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.
연합뉴스
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이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
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