美·이스라엘, 이란 석유화학단지·부셰르 원전 공습

초기조사에서 원전 주요부분 피해는 없어

미국과 이스라엘이 4일(현지시간) 오전 이란 남서부의 마흐샤흐르 등 석유화학 단지와 부셰르 원자력발전소를 공격했다고 이란 국영 IRNA 통신 등이 보도했다.

발리올라 하야티 이란 후제스탄주 부지사는 미국과 이스라엘이 이날 낮 마흐샤흐르 석유화학 단지와 반다르 이맘을 공습했다고 밝혔다. 이 공습으로 지금까지 5명이 다쳤다.

하야티 부지사는 "미국과 시온주의자(이스라엘)의 전투기가 파지르1·2 석유화학 단지와 라잘, 아미르 카비르, 아부 알리 석유화학 공장을 공격했다"며 "동시에 반다르 이맘 석유화학 공장도 공습을 받아 일부가 파괴됐다"고 말했다. 다만 아미르 카비르 공장은 공습에도 피해를 보지 않았다고 부연했다.

미국과 이스라엘은 같은 날 오전 8시30분께 이란 남부 부셰르 원전 단지도 공습했다. 이 공습으로 방호 직원 1명이 사망했으며 폭발과 파편으로 보조건물 한 곳이 손상됐다고 IRNA는 전했다. 초기 조사결과 원전 주요 부분은 피해가 없었으며 원전 가동에도 영향이 없는 것으로 나타났다고 IRNA는 부연했다.

IRNA에 따르면 지난 2월 28일 이스라엘과 미국의 이란 공격이 시작된 이후 부셰르 원전이 공격받은 것은 4번째다. 원전 내 상당량의 방사성 물질이 존재하기에 원전이 심각한 피해를 입으면 돌이킬 수 없는 결과가 발생할 수 있다고 지적했다.

AD

이란 남동부 호르모즈간주 당국은 반다르 하미르의 시멘트 공장이 미국·이스라엘의 공격을 받았다면서 인명피해나 생산 중단은 없었다고 발표했다.

이란은 미국·이스라엘에 공습받으면 걸프 국가와 이스라엘에 있는 같은 종류의 시설에 대해 그대로 되갚는 방식으로 맞불 작전을 전개하고 있는 만큼 이들 국가의 석유화학 단지가 공격받을 가능성이 커졌다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>