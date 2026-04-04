日 상선미쓰이 선박, 전날 이어 오늘 또 호르무즈 해협 통과

걸프해 정박한 일본 선박 43척 남아

일본 해운사 상선미쓰이의 선박이 4일에도 호르무즈 해협을 통과했다.

교도통신에 따르면 상선미쓰이는 이날 인도의 관계사가 보유한 유조선이 호르무즈 해협을 빠져나왔다고 밝혔다.

상선미쓰이는 "선박과 승무원 건강 상태에는 이상이 없다"고 전했다.

상선미쓰이 선박이 호르무즈 해협을 빠져나온 건 중동 전쟁 이후 두 번째다. 전날에는 상선미쓰이의 파나마 선적 액화천연가스(LNG) 선박이 이란 전쟁 이후 일본 관련 선박으로는 처음으로 호르무즈 해협을 빠져나왔다.

이란 전쟁 때문에 걸프해역(페르시아만)에 정박해있던 일본 관련 선박은 애초 45척이었지만 이들 선박 2척이 통과하면서 43척이 남게 됐다.

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지방 출장 중이던 가네코 야스시 국토교통상도 이날 취재진을 만나 모두 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 확인했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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