낙동아트센터, 김태유 교수와 렉처콘서트 ‘명견만리’ 첫 무대

오는 11일 '낙동에서 북극항로까지'

올해 1월 부산에 정식 개관한 클래식 전용 공연장 낙동아트센터(NAC)가 오는 11일 '명견만리'라는 제목의 NAC렉처콘서트 첫 번째 무대를 선보인다.

NAC렉처콘서트 명견만리는 낙동아트센터 협력예술단체인 부산심포니오케스트라(BSO)와 공동제작으로 마련된다. '낙동에서 북극항로까지'라는 부제로 낙동의 대서사를 음악과 함께 풀어낸다.

김태유 서울대 명예교수가 낙동 이야기를 들려줄 연사로 함께한다. 김태유 교수는 북극항로의 권위자이자, '산업혁명과 경제성장'이라는 연구에 매진해 온 국가 발전 분야 전문가다.

오충근 부산심포니오케스트라 예술감독의 지휘로 클래식음악 연주가 더해진다. 드보르자크의 '현을 위한 세레나데 2악장'이 첫 곡으로 연주되고 이어 바이올리니스트 이주은이 비발디 사계 중 '봄'을 협연한다. BSO 위촉 초연작 하순봉의 '낙동 오디세이'는 낙동강에서 북해에 이르는 장대한 서사를 그려내며 강의 발원과 융합, 시련과 희망 음악으로 풀어낸다. 마지막으로 차이콥스키 '현을 위한 세레나데' 연주된다.

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NAC렉처콘서트 명견만리는 올해 세 차례 마련된다. 오는 7월11일 '행복의 항로'라는 부제로 마련되는 두 번째 무대에서는 조근호 변호사가, 11월14일 마지막 무대 '나는 누구인가'에서는 최진석 카이스트 석학교수가 함께한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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