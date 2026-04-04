김동연 "경제 제대로 아는 사람 필요"

추미애 "입법·사법·행정 경험 녹여낼 것"

한준호 "도민에 자주보이는 도정할 것"

더불어민주당이 6·3 지방선거 경기지사 예비후보 본경선 투표 시작을 하루 앞둔 4일 합동연설회를 개최했다. 한준호·추미애·김동연 민주당 예비후보(기호순)는 각각 체감행정·성과·경제를 무기로 경쟁에 나섰다.

민주당은 이날 여의도 중앙당사에서 세 후보의 정책 공약 및 이력 등을 알릴 수 있는 경기지사 합동연설회를 개최했다.

현 경기지사인 김 후보는 "지금 필요한 경기지사는 경제를 제대로 아는 사람"이라며 "정치인은 여의도에 필요하고 경기도에는 검증된 경제 일꾼이 필요하다"며 현직 지사이자 문재인 정부 초반 경제부총리였던 이력을 강조했다.

그는 김대중 정부에서 청와대 행정관과 문재인 정부에서 초대 경제 부총리를 맡았던 이력을 내세워 "역대 민주 정부에서 크고 작은 경제 위기를 극복했다"며 "경제 위기를 헤쳐 나가는 이재명 대통령의 짐을 나눠서 지겠다"고 강조했다.

이어 경기도를 이재명 정부 국정의 제1동반자로 만들겠다며 경기도민 1억 만들기 프로젝트, 주거·돌봄·교통 '3대 생활비 반값 시대', 경천동지 프로젝트 등 자신의 핵심 공약을 소개했다.

판사·6선 국회의원·당대표·법무부 장관 등 경력을 내세운 추 후보는 김 지사의 도정이 관리형이라고 지적하며 "1400만 경기도의 문제를 결코 해결할 수 없다. 검증된 실력과 경험으로 성과로 증명하는 도정이 필요하다"고 말했다. 추 후보는 또 "입법·사법·행정의 경험을 모두 녹여낸 추미애 표 행정으로 낡은 규제를 풀어내고 도민의 삶을 바꾸는 당당한 경기를 반드시 만들어내겠다"고 강조했다.

추 후보의 핵심 공약은 어린이·청소년 무상교통, 경기 북부 중첩 규제 해소, 시·군 격차 줄이는 최소 돌봄 기준선 마련, 공공주택 14만8000호 공급 등이 있다.

한 후보는 "도민 삶의 질을 올리는 '체감행정'을 강조했다. 한 후보는 "4년 전 대선 후보였던 이재명 당시 후보가 제게 먼저 꺼낸 이야기가 '실용'이었다"라며 "제게 맡겨주신다면 국민 속으로 깊숙이 들어가서 도민에게 자주 보이는 도정을 할 수 있다고 자부한다"고 지지를 호소했다.

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그의 주요 공약은 경기도형 서울 2호선 순환 열차 GTX-링 신설, 판교 10개 만들기 P10 프로젝트, 경기 북부 메가시티 발전 구상, 이동형 돌봄 거점 100개 구축 등을 강조했다.

민주당은 5일부터 사흘간 본경선 투표를 진행한다. 여기에서 과반 득표자가 없으면 상위 2명이 참여하는 결선이 다음 달 15∼17일 열린다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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