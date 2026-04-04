주민 중심의 문화·복지 거점 공간 구축…2027년 준공 목표

경기 이천시(시장 김경희)는 지난 2일 설성면의 새로운 미래를 열고 주민들의 삶의 질을 획기적으로 개선할 '설성면 문화복지센터' 착공식을 개최하며 본격적인 공사에 들어갔다고 4일 밝혔다.

이천시(시장 김경희)가 지난 2일 설성면의 새로운 미래를 열고 주민들의 삶의 질을 획기적으로 개선할 '설성면 문화복지센터' 착공식을 개최하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 김경희 이천시장을 비롯해 도의원, 시의원, 설성면 기관·사회단체장 및 주민 120여 명이 참석한 가운데 경과보고, 기념사, 시삽식 순으로 진행됐다.

이번에 착공한 문화복지센터는 농촌 지역의 문화·복지 서비스를 확충해 도심과의 격차를 해소하고 지역 공동체를 활성화하기 위한 '설성면 기초생활거점 조성사업'의 핵심 시설이다. 주요 시설로는 주민들의 의견을 수렴하여 ▲공유카페 ▲공유주방 ▲방음실(악기연습실) ▲미디어실 등이 들어설 예정이다.

김경희 이천시장은 기념사를 통해 "문화복지센터는 설성면민들이 일상에서 문화와 복지 혜택을 누리는 새로운 중심 공간이 될 것"이라며, "이곳이 주민들이 함께 배우고 나누며 성장하는 열린 소통의 장으로 자리매김하기를 기대한다"고 밝혔다.

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한편, 이천시는 설성면을 포함한 관내 농촌 지역의 생활 환경을 개선하기 위해 다양한 생활 사회기반시설(SOC) 확충 사업을 이어가고 있다. 시는 앞으로도 '살기 좋은 이천, 활기찬 농촌'을 구현하는 데 모든 행정력을 집중할 계획이라고 밝혔다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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