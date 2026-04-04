이상일 용인시장, 9월 개교 앞둔 기흥중 공사 현장

청곡초 통학로 1㎞ 직접 도보 점검

통학로 안전 선제적 대응…학부모 불안 해소에 총력

영덕2동행정복지센터서 청곡초 학부모들과 간담회

교육·교통 등 지역 현안에 ‘구체적 수치’로 화답

이상일 용인특례시장이 4일 기흥구 하갈동 기흥중학교 신축공사 현장과 주변 통학로를 직접 살피며 현장 중심의 행보를 이어갔다. 이번 점검은 오는 9월 개교를 앞둔 기흥중학교의 안전한 교육 환경을 조성하고 학부모들의 우려를 해소하기 위해 마련됐다.

이상일 용인특례시장이 4일 기흥중학교 신축공사 현장과 인근 청곡초 통학로 현장을 살펴보고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 시장은 이날 청곡초등학교 학부모회 등 시민 20여 명과 함께 기흥중 신축 현장부터 인근 청곡초 통학로까지 약 1㎞ 구간을 직접 걸으며 도로 상태, 횡단보도 안전성, 인도 폭 등을 면밀히 살폈다.

특히 이 시장은 학생들이 이용하는 도로 옆 인도와 골목길 등을 살피며 개선할 점들을 학부모 등과 논의했다.

기흥중학교는 지난 2025년 5월 착공돼 올 8월 준공을 목표로 공사가 진행 중이며 오는 9월 개교할 예정이다. 기준 공정률은 약 60%로, 골조공사가 마무리되고 시멘트 벽돌 쌓기 시공이 이뤄지고 있다.

기흥중은 하갈동 일대 1만 972㎡ 부지에 지하 1층~지상 5층 연면적 9216㎡ 규모로 조성된다.

이상일 용인특례시장이 4일 기흥중학교 신축공사 현장과 인근 청곡초 통학로 현장을 살펴보고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

일반 학급 23개, 특수 학급 1개가 운영될 예정이다.

이 시장은 이어 학부모의 요청에 따라 영덕2동행정복지센터에서 간담회를 갖고 1시간 20분가량 교육 현안을 논의했다.

학부모들은 인도 확장, 주변 공사 현장 안전관리, 청곡초 정문 정지선 이동, 기흥중 신축공사 현장 인근 교통섬 개선 등을 요청했다.

이상일 용인특례시장이 4일 영덕2동행정복지센터에서 청곡초 학부모들과 간담회를 열고 지역 현안을 논의하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

학부모들과 이 시장은 이날 교육 분야뿐 아니라 삼성전자와 SK하이닉스가 도합 약 1000조원을 투자하는 용인 반도체 프로젝트, 경기남부광역철도 신설, 동백신봉선 신설, 분당선 연장, 경강선 연장 또는 중부권 광역급행철도(JTX) 신설, SRT 복복선화와 SRT 구성역 신설 문제 등에 대해 대화했다.

이 시장은 학부모들의 질문에 구체적인 수치와 현황, 향후 계획 등을 설명했다.

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이상일 시장은 "지난 3월 29일 청곡초 학부모들과의 간담회 자리에서 기흥중 공사현장과 주변을 직접 살피겠다고 해서 왔고, 오늘 현장을 둘러보면서 학부모님들이 걱정하시는 문제들을 확인할 수 있었다"며 "주신 의견들을 잘 검토해 학생들이 보다 안전하게 학교에 다닐 수 있도록 개선할 수 있는 것은 바로 바로 하겠다"고 말했다.

이상일 용인특례시장이 4일 영덕2동행정복지센터에서 청곡초 학부모들과 간담회를 마친 뒤 기념사진 촬영을 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이 시장은 "경찰서, 교육지원청 등 유관기관과 논의해야 할 것들은 협의를 통해 해법을 찾도록 하겠다"고 덧붙였다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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