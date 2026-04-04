태백시, 4억4000만원 투입해

황지동 먹거리길 도로환경 전면 개선

강원도 태백시(시장 이상호)가 황지동 먹거리길 일원의 노후한 도로 환경을 개선하고 겨울철 결빙 사고를 예방하기 위해 '먹거리길 도로정비 및 열선 설치 사업'을 본격 추진한다고 4일 밝혔다.

태백시, 황지동 ‘먹거리길’ 도로환경 개선 본격 추진. 위치도. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 총사업비 4억3900만원을 투입해 태백시 먹거리1길, 먹거리2길 일원에 대해 노후 판석을 제거하고 아스콘 포장(L=597m)과 도로 열선 설치(L=100m)를 추진할 예정이다.

그동안 황지동 먹거리길은 노면 판석의 노후화와 파손으로 차량 통행 불편은 물론 보행자 안전사고 위험이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 시는 기존 판석을 전면 철거하고 내구성이 높은 아스콘으로 재포장하여 보다 쾌적하고 안전한 도로 환경을 조성할 방침이다.

특히 일방통행 구간이자 겨울철 상습 결빙으로 사고 우려가 높은 일부 구간에는 스마트 도로 열선을 설치해 기습적인 강설에도 안전한 통행이 가능하도록 할 계획이다.

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시는 지난 3월 실시설계를 완료했으며, 2026년 상반기 준공을 목표로 사업을 추진한다. 공사 기간에는 차량 통제로 인한 상가 및 주민 불편을 최소화하기 위해 공사 기간을 최대한 단축하고, 착공 전 인근 상가 주민들에게 사전 안내를 실시할 예정이다.

태백시, 황지동 ‘먹거리길’ 도로환경 개선 본격 추진. 태백시 제공 원본보기 아이콘

태백시 관계자는 "이번 사업을 통해 먹거리길이 시민과 관광객 모두가 안심하고 이용할 수 있는 안전한 거리로 거듭나길 기대한다"며, "공사 기간 중 발생하는 불편에 대해 주민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.

태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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