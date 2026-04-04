갤럽 세계여론조사 "中지도부 지지율, 美에 앞서"

130여개국서 국가별 1000명가량 조사

여론조사기관 갤럽이 지난해 세계 130개국 국민들을 대상으로 주요국 지도부에 대한 지지 여부를 물은 결과 중국 지지율(중간값)이 미국에 앞선 것으로 집계됐다.

갤럽은 3일(현지시간) 홈페이지를 통해 중국 지도부의 지지율이 2024년 32%에서 지난해 36%로 상승했지만, 미국은 전임 조 바이든 행정부 때인 2024년 39%에서 도널드 트럼프 행정부 2기 첫해였던 지난해 31%로 하락했다고 발표했다.

중국이 미국을 앞선 경우로 한정하면 이번 격차는 최근 19년간 최대 수준이다.

이 기간 중국이 앞섰던 경우는 조지 W. 부시 행정부 시기였던 2008년(3%포인트 격차), 트럼프 행정부 1기였던 2017년(1%포인트 격차)과 2018년(3%포인트 격차) 정도였다.

미국 지도부에 대한 반감은 2024년 35%에서 지난해 48%로 급등해 최고치를 기록했다. 중국 지도부에 대한 반감은 37% 수준이다.

이번 조사는 갤럽이 연례로 진행하는 세계 여론조사의 일환이며 130여개국에서 국가별 1000여명을 대상으로 진행했다. 미국·러시아·독일 등 4개국 지도부의 국정 운영에 대한 지지나 반감을 묻는 식이었다.

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이번 조사는 2025년 조사라서 중동 전쟁 등 올해 초에 벌어진 사건은 여론에 반영되지 않았지만 지난해 전 세계를 대상으로 치른 관세 논란이 영향을 끼친 것으로 보인다.

갤럽은 이번 조사 결과에 대해 중국의 지지율 상승보다는 미국의 지지율 하락에 따른 측면이 크다면서, 미국의 지지율은 최저였던 2017년의 30%에 근접했다고 지적했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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