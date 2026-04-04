경기도교육청, '마스터 클래스 80, 60-hour' 개강식 성료

경기학교예술창작소서 예술영재 프로그램 본격 운영 시작

중·고생 105명 참여…학부모·전문가와 함께하는 개강식 운영

80시간 심화형 신설…학생 주도하는 창작 중심 예술교육 강화

경기도교육청(교육감 임태희)이 미래 예술 인재들의 잠재력을 깨우고 학생이 주도하는 창작 중심 예술 교육의 본격적인 시작을 알렸다.

임태희 경기도교육감이 4일 경기학교예술창작소에서 열린 '2026 예술영재 마스터 클래스 80, 60-hour' 개강식에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 4일 경기학교예술창작소에서 도내 중·고등학생 105명과 학부모, 예술 전문가 등 170여 명이 참석한 가운데 '2026 예술영재 마스터 클래스 80, 60-hour' 개강식을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

'마스터 클래스'는 경기학교예술창작소가 운영하는 경기형 예술영재교육 프로그램으로 전문 예술가와 함께 학생의 예술적 잠재력을 발굴하고 진로 성장을 지원하는 맞춤형 교육과정이다.

특히 올해는 기존 60시간 과정에 더해 80시간 심화형 교육과정을 신설해 학생이 기획부터 창작·발표의 모든 과정을 경험하고 보다 완성도 높은 작품을 제작할 수 있도록 했다.

이번 과정은 도내 17개 지역에서 선발된 105명의 중·고등학생들이 예술전문가와 함께 몰입형 창작 활동과 깊이 있는 예술 경험을 이어갈 예정이다.

임태희 경기도교육감이 4일 경기학교예술창작소에서 열린 '2026 예술영재 마스터 클래스 80, 60-hour' 개강식에 참석해 학생들과 소통하고 있다. 경기도교육청 제공 원본보기 아이콘

임태희 교육감은 이날 인사말에서 "이제는 지식 중심을 넘어 감성과 창의성을 함께 키우는 교육으로 변화해야 한다"면서 "예술은 미래를 여는 핵심 역량이며, 여러분이 그 변화를 이끌 주역"이라고 말했다.

이어 "미래는 정해지 길이 아니라 스스로 만들어가는 것"이라면서 "좋아하는 일에 끝까지 몰입하는 사람이 결국 세상을 바꾼다"고 강조했다.

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한편 프로그램은 4월부터 9월까지 총 20회차로 운영되며 이수 학생은 창작발표회 참여와 함께 학교생활기록부 '진로활동'에 활동 내용이 기재된다.

임태희 경기도교육감이 4일 경기학교예술창작소에서 열린 '2026 예술영재 마스터 클래스 80, 60-hour' 개강식에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기도교육청 제공 원본보기 아이콘

도교육청은 앞으로도 경기학교예술창작소를 중심으로 학교 안과 밖을 연결하는 창작 중심 예술교육을 확대하고 학생 맞춤형 전문예술교육을 통해 미래 예술인재 양성을 지속 추진할 계획이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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