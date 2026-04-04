윤성진 제1부시장 주재

현장 예찰 강화·선제적 조치로

'시민 안전' 최우선 행정 추진

경기 화성특례시는 여름철 집중호우와 풍수해에 선제적으로 대응하기 위해 지난 3일 시청 재난상황실에서 윤성진 제1부시장 주재로 '호우 대비 중점관리시설 사전 재해예방대책 점검회의'를 개최했다.

윤성진 제1부시장이 재난상황실에서 호우 대비 재해예방대책을 점검하며 참석자들과 의견을 나누고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 여름철 호우에 대비해 부서별 사전 재해예방대책 추진상황을 점검하고, 현안 문제점과 향후 계획을 공유하며, 재해예방대책의 추진 실태를 종합적으로 살펴 개선·보완 사항을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 회의에는 중점관리시설 관련 부서와 4개 구청장, 공원녹지사업소장이 참석해 시설별 위험요인과 관리 현황을 집중 점검했다. 주요 점검 대상은 ▲급경사지 ▲지하차도 및 빗물받이 ▲하천변 보행안전시설 ▲저수지 ▲반지하주택 ▲공동주택 지하주차장 ▲야영장 등 여름철 호우 시 인명 및 재산 피해가 우려되는 시설이다.

시는 이번 점검을 통해 부서별 대응체계를 더욱 면밀히 점검하고, 위험요인에 대한 사전조치와 현장 대응 역량을 강화해 여름철 호우로부터 시민 피해를 최소화할 방침이다.

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윤성진 제1부시장은 "부서별 관리시설과 취약요소를 철저히 점검하고 미비점은 신속히 보완해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 집중하겠다"며 "여름철 호우대비 매주 점검 실시 후 점검결과를 논의하여 재난 대응에 빈틈이 없도록 하고 사전 예찰과 신속 대응체계를 철저히 유지하겠다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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