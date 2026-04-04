모즈타바, 최고지도자 취임 후 공개 행보 없어

이란의 새 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 부상 치료차 러시아에 이송됐었다는 보도가 사실이 아니라고 러시아 국영 뉴스통신사 리아노보스티가 4일(현지시간) 외교 소식통을 인용해 보도했다.

쿠웨이트 언론 알자리다는 지난달 15일 모즈타바 하메네이가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 제안에 따라 부상 치료를 위해 모스크바로 긴급 이송됐다고 보도했다.

그러나 리아노보스티가 이번 기사에서 인용한 소식통은 모즈타바 하메네이가 "(러시아에) 단 몇 시간도 머무른 적이 없다. 그의 부상은 심각하지 않고 업무에 지장을 주지 않는다"고 말했다.

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이스라엘과 미국은 올해 2월 28일 이란을 폭격했으며, 개전 당일에 전 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 숨졌다.

지난달 9일 차남인 모즈타바 하메네이가 새 최고지도자로 선출된 사실이 이란 국영매체들을 통해 발표됐다. 다만 그는 취임 이래 한 번도 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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